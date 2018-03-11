الحمد الله يستقبل رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ويثمن زيارته

الحمد الله يستقبل رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ويثمن زيارته
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، والوفد المرافق له، بحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب.

واطلع رئيس الوزراء الوفد القطري على أخر المستجدات السياسية، وجهود تحقيق المصالحة الوطنية، إضافة إلى أخر التطورات على صعيد قطاع الرياضة والشباب، والمعيقات التي تواجهه جراء الاحتلال الإسرائيلي.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أهمية زيارات الوفود العربية والإسلامية إلى فلسطين، لما تمثله من دعم وتعزيز لصمود المواطنين، خاصة في القدس، داعيا إلى مزيد من هذه الزيارات.

بدوره شكر الوفد القطري رئيس الوزراء على حسن الاستقبال، داعيا إلى تعزيز سبل التعاون المشترك بين فلسطين وقطر في العديد من المجالات، خاصة المجال الرياضي.





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