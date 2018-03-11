قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية.. نحو 70% من الروس يؤيدون بوتين

فيديو أرشيفي: الانتخابات الرئاسية الروسية 2018

رام الله - دنيا الوطنكشف استطلاع جديد للرأي، أن نحو 69% من الروس مستعدون للتصويت للرئيس الحالي فلاديمير بوتين، فيما حل مرشح الحزب الشيوعي للرئاسة، بافل غرودينين في المركز الثاني بنسبة 7% من الأصوات.وحسب الاستطلاع الذي أجراه المركز الروسي لدراسة الرأي العام، قبل أسبوع من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 مارس الجاري، حلّ فلاديمير جيرينوفسكي، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي في المركز الثالث بنسبة تأييد بلغت 5%.وطُرح على المواطنين السؤال التالي: "إذا أجريت الانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل، وبدت قائمة المرشحين كالتالي: فلأي من هؤلاء المرشحين سوف تصوتون؟ يمكنك أن تعطي إجابة واحدة".ووفقا لإجابات المواطنين عن هذا السؤال، تبين أنه بالإضافة إلى النسب المذكورة أعلاه، فإن 2% من المواطنين سيقترعون لصالح الإعلامية كسينيا سوبتشاك، و1% لصالح زعيم حزب يابلوكو غريغوري يافلينسكي، و1% لسيرغي بابورين، وأقل من 1% لبوريس تيتوف وكذلك لماكسيم سورايكين.وأكد حوالي 74% من الروس المستطلعة آراؤهم مشاركتهم في التصويت، ردا على سؤال: "هل ستشارك في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 18 مارس 2018، أو لا؟"، فيما قال 9% إنهم سيشاركون على الأرجح في التصويت، حسب نتائج الاستطلاع.وأُجري هذا الاستطلاع في الفترة من 5 إلى 7 مارس الجاري، وكذلك يوم 9 مارس 2018، وشارك فيه 4 آلاف من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وما فوق.وتستند العينة إلى قائمة كاملة بأرقام الهواتف المتضمنة جميع أقاليم الاتحاد الروسي، وتمّ المسح عن طريق مقابلة عبر الهاتف، ولا تتجاوز نسبة الخطأ الإحصائي فيه 1.6%.ستجرى الانتخابات الرئاسية يوم 18 مارس الجاري، بمشاركة 8 مرشحين للرئاسة هم حسب الترتيب الأبجدي: سيرغي بابورين (حزب اتحاد الشعب الروسي)، وبافل غرودينين مرشح الحزب الشيوعي، وفلاديمير جيرينوفسكي مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي، والمرشح المستقل فلاديمير بوتين، والإعلامية كسينيا سوبتشاك مرشحة "المبادرة المدنية"، ومكسيم سورايكين "مرشح "شيوعيو روسيا"، وبوريس تيتوف حزب (النمو)، وغريغوري يافلينسكي حزب يابلوكو.