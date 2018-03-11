الأمن الفدرالي الروسي يحبط عملية إرهابية ويقتل مدبريها

الأمن الفدرالي الروسي يحبط عملية إرهابية ويقتل مدبريها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (الاستخبارات) أنه أحبط اليوم الأحد، هجوما خططت له "خلية مسلحة تآمرية" في منطقة ساراتوف، وقتل جميع عناصرها خلال الاشتباك معهم.

ولم يذكر هذا الجهاز صراحة ما إذا كانت الخلية السرّية تابعة لتنظيم الدولة أو لغيره من التنظيمات المتطرفة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقالت الدائرة الصحفية في الجهاز: "إن جهاز الأمن الفدرالي في الاتحاد الروسي ونتيجة أنشطة بحث عملياتي في منطقة ساراتوف، أحبط عملاً خططت له خلية مسلحة متآمرة".

ووفقاً لتقرير جهاز الأمن الفدرالي، فتح مسلحون النار يوم 11 مارس/آذار 2018، على دورية لجهاز الأمن حاولت اعتقالهم، أثناء انتقالهم بسيارة مدنية، فردت قوات الأمن  بنيران جوابية حيث دار اشتباك مع المسلحين أسفر عن إصابة المسلحين بجروح مميتة.

ولم يذكر البيان عدد المسلحين الذين تم القضاء عليهم ولا جنسياتهم.

وتبيّن خلال تفتيش مكان الحادث ، أن المسلحين استخدموا مسدسات TT و وقنابل يدوية محلية الصنع ، فضلا عن عبوة متفجرة يدوية الصنع بطاقة تبلغ حوالي ثلاثة كيلوغرامات من مادة (تي أن تي) محشوة بكرات حديدية ومسامير معدنية.

وختم البيان بالقول : "إن فرع جهاز الأمن الفدرالي الروسي في منطقة ساراتوف فتح قضية جنائية بجرم (التحضير لعمل مسلح)".

وأضاف: "إجراءات التحقيق الفوري وأنشطة البحث العملياتي عن شركاء محتملين لهؤلاء المسلحين جارية على قدم وساق".

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