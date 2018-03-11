إعادة انتخاب مارين لوبان رئيسة للجبهة الوطنية اليميني بفرنسا

إعادة انتخاب مارين لوبان رئيسة للجبهة الوطنية اليميني بفرنسا
مارين لوبان
رام الله - دنيا الوطن
أعاد حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا، انتخاب مارين لوبان زعيمة للحزب في انتخابات كانت فيها المرشحة الوحيدة.

وأعلن عن نتائج الانتخابات، اليوم الأحد، بحصول لوبان على 100% من أصوات المقترعين في ختام عملية تصويت بالمراسلة، وفق ما ذكره موقع قناة (فرانس 24).

وستعلن لوبان اليوم في مدينة ليل (شمال) عن تسمية جديدة للحزب اليميني؛ سعيا لطي صفحة الانتخابات الرئاسية 2017، وإعادة إحياء بعثه من جديد بعد تراجع نفوذه وتدهور صورة زعيمته، وفق الموقع ذاته.

يشار أن لوبان خسرت في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمام إيمانويل ماكرون، في مايو 2017.

وتسعى لوبان، ابنة مؤسس الحزب جان ماري لوبان(89 عامًا)، من خلال تغيير الاسم لإنجاز عملية إعادة تنظيمه التي باشرتها منذ توليها القيادة عام 2011؛ تمهيدا للانتخابات الأوروبية العام المقبل.

من جهتها، ذكرت وكالة (أسوشييتد برس) أن الحزب قطع علاقاته نهائيًا مع مؤسس الحزب الذي طُرد عام 2015، على خلفية تصريحات اعتبرت معادية للسامية بعد أن قلّل من شأن محرقة الهولوكوست.

وأوضحت الوكالة نقلًا عن حزب الجبهة الوطنية، أن 79% من أعضاء الحزب الذين شاركوا في التصويت وافقوا على إلغاء منصب الرئاسة الفخرية مدى الحياة لـ"جان ماري لوبان".

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