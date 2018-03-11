بنك الإسكان يطلق فعاليات الأسبوع المصرفي في فروعه بالضفة والقطاع

بنك الإسكان يطلق فعاليات الأسبوع المصرفي في فروعه بالضفة والقطاع
رام الله - دنيا الوطن
ضمن فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب، افتتحت فروع بنك الإسكان في فلسطين أبوابها أمام الأطفال وذويهم يومياً وعلى مدار الأسبوع الخاص بالفعاليات في الفترة الواقعة بين 11-15/3/2018، وذلك بهدف نشر التوعية المصرفية وتعريفهم بالخدمات البنكية وطبيعة عمل البنوك.

وتضمنت فعاليات الأسبوع المصرفي أيضاً تنظيم مجموعة من الزيارات للمدارس لعرض أفلام توعوية عن طبيعة الخدمات المصرفية، وشرح المفاهيم البنكية لطلبة الصف الثامن من كافة محافظات الوطن.

من ناحيته، صرح المدير الإقليمي لفروع بنك الإسكان في فلسطين السيد محمد البرغوثي، أن هذه المشاركة تأتي من واقع حرص البنك على المساهمة في نشر التوعية المصرفية لفئات المجتمع كافة، إذ يسعى البنك إلى المساهمة في تأسيس الفهم حول القطاع المصرفي وأبرز الخدمات التي يوفرها لدى فئة الأطفال تحديداً، كما عبر عن مدى سعادته وفخره بالمشاركة في التجربة العالمية للأسبوع المصرفي في فلسطين وأكد على تميز المصارف الفلسطينية فيها وعلى مدار الأعوام الماضية.

ويُذكر أن بنك الإسكان، يركز على الإبداع في خدماته ومنتجاته حيث يعد أول بنك في الأردن والعالم العربي يؤسس فرعاً متخصصاً للأطفال، وأيضاً أول بنك في الأردن يطبق مفهوم الفرع المتنقل، حيث يملك اليوم فرعين متنقلين في الأردن.

ويعد بنك الإسكان من أوائل البنوك الأردنية التي عملت في فلسطين، وذلك دعماً للاقتصاد الفلسطيني، ولتوفير أدوات تمويل لخدمة المستثمرين ورجال الأعمال الفلسطينيين، حيث افتتح البنك أول فروعه في مدينة رام الله عام 1995 ووصل عدد فروع البنك حالياً إلى 15 فرعاً، منتشرة في مختلف المدن الفلسطينية.

ومن الجدير ذكره، أن سلطة النقد الفلسطينية تقوم سنوياً بتنظيم فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب بالتعاون مع جمعية البنوك ووزارة التربية والتعليم، ومشاركة مختلف البنوك العاملة في فلسطين، ومؤسسات الإقراض ومؤسسة ضمان الودائع، وذلك بهدف تعزيز مستوى التعليم والتثقيف المصرفي والمالي لدى فئة الأطفال والشباب في فلسطين.

أخبار ذات صلة

الرجوب: انعقاد المجلس الوطني أمر ملح.. وعلى حماس عدم الالتفات للأمور الجانبية

الرجوب: انعقاد المجلس الوطني أمر ملح.. وعلى حماس عدم الالتفات للأمور الجانبية

إصابة شاب بعد دهسه من قبل أحد المستوطنين بالقدس

إصابة شاب بعد دهسه من قبل أحد المستوطنين بالقدس

الأحمد: لم نحقق أي تقدم بالمصالحة والمطلوب التنفيذ الدقيق للاتفاق الموقع

الأحمد: لم نحقق أي تقدم بالمصالحة والمطلوب التنفيذ الدقيق للاتفاق الموقع

البرغوثي يُطلع مسؤولين في البرلمان الدنماركي على الأوضاع الفلسطينية

البرغوثي يُطلع مسؤولين في البرلمان الدنماركي على الأوضاع الفلسطينية

صور: تطبيق إلكتروني لتَعليم الصلاة لحديثي الإسلام

صور: تطبيق إلكتروني لتَعليم الصلاة لحديثي الإسلام

الحمد الله يتسلم التقرير السنوي لأنشطة هيئة التوجيه السياسي والوطني

الحمد الله يتسلم التقرير السنوي لأنشطة هيئة التوجيه السياسي والوطني

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

إصابة شاب بعد دهسه من قبل أحد المستوطنين بالقدس

إصابة شاب بعد دهسه من قبل أحد المستوطنين بالقدس

بنك الإسكان يطلق فعاليات الأسبوع المصرفي في فروعه بالضفة والقطاع

بنك الإسكان يطلق فعاليات الأسبوع المصرفي في فروعه بالضفة والقطاع

البرغوثي يُطلع مسؤولين في البرلمان الدنماركي على الأوضاع الفلسطينية

البرغوثي يُطلع مسؤولين في البرلمان الدنماركي على الأوضاع الفلسطينية

صور: تطبيق إلكتروني لتَعليم الصلاة لحديثي الإسلام

صور: تطبيق إلكتروني لتَعليم الصلاة لحديثي الإسلام

عربي

هجوم جوي على قاعدة حميميم الروسية في سوريا

هجوم جوي على قاعدة حميميم الروسية في سوريا

الشرعية تَستَعيدُ مناطق واسعة من مَعقِل الحوثيين

الشرعية تَستَعيدُ مناطق واسعة من مَعقِل الحوثيين

فيديو: مفيد فوزي: مستعد ألحس الأرض اللي هيمشي عليها السيسي

فيديو: مفيد فوزي: مستعد ألحس الأرض اللي هيمشي عليها السيسي

ضبط 41 شخصًا بحملة أمنية في (الرصيفة) الأردنية

ضبط 41 شخصًا بحملة أمنية في (الرصيفة) الأردنية

منوعات

فيديو وصور: ميريام فارس بـ&#34;الريش&#34; والجمهور يسخر منها

فيديو وصور: ميريام فارس بـ"الريش" والجمهور يسخر منها

نسرين طافش تستقر بالقاهرة.. وتشارك في بطولة عمل مصري جديد قريبا

نسرين طافش تستقر بالقاهرة.. وتشارك في بطولة عمل مصري جديد قريبا

صور: تيم حسن يحضن وفاء الكيلاني.. شاهدوا تعليقات &#34;الغيورين&#34;

صور: تيم حسن يحضن وفاء الكيلاني.. شاهدوا تعليقات "الغيورين"

فيديو: شاهد لحظة سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح

فيديو: شاهد لحظة سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح