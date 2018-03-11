بنك الإسكان يطلق فعاليات الأسبوع المصرفي في فروعه بالضفة والقطاع





وتضمنت فعاليات الأسبوع المصرفي أيضاً تنظيم مجموعة من الزيارات للمدارس لعرض أفلام توعوية عن طبيعة الخدمات المصرفية، وشرح المفاهيم البنكية لطلبة الصف الثامن من كافة محافظات الوطن.



من ناحيته، صرح المدير الإقليمي لفروع بنك الإسكان في فلسطين السيد محمد البرغوثي، أن هذه المشاركة تأتي من واقع حرص البنك على المساهمة في نشر التوعية المصرفية لفئات المجتمع كافة، إذ يسعى البنك إلى المساهمة في تأسيس الفهم حول القطاع المصرفي وأبرز الخدمات التي يوفرها لدى فئة الأطفال تحديداً، كما عبر عن مدى سعادته وفخره بالمشاركة في التجربة العالمية للأسبوع المصرفي في فلسطين وأكد على تميز المصارف الفلسطينية فيها وعلى مدار الأعوام الماضية.



ويُذكر أن بنك الإسكان، يركز على الإبداع في خدماته ومنتجاته حيث يعد أول بنك في الأردن والعالم العربي يؤسس فرعاً متخصصاً للأطفال، وأيضاً أول بنك في الأردن يطبق مفهوم الفرع المتنقل، حيث يملك اليوم فرعين متنقلين في الأردن.



ويعد بنك الإسكان من أوائل البنوك الأردنية التي عملت في فلسطين، وذلك دعماً للاقتصاد الفلسطيني، ولتوفير أدوات تمويل لخدمة المستثمرين ورجال الأعمال الفلسطينيين، حيث افتتح البنك أول فروعه في مدينة رام الله عام 1995 ووصل عدد فروع البنك حالياً إلى 15 فرعاً، منتشرة في مختلف المدن الفلسطينية.



ومن الجدير ذكره، أن سلطة النقد الفلسطينية تقوم سنوياً بتنظيم فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب بالتعاون مع جمعية البنوك ووزارة التربية والتعليم، ومشاركة مختلف البنوك العاملة في فلسطين، ومؤسسات الإقراض ومؤسسة ضمان الودائع، وذلك بهدف تعزيز مستوى التعليم والتثقيف المصرفي والمالي لدى فئة الأطفال والشباب في فلسطين.



رام الله - دنيا الوطنضمن فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب، افتتحت فروع بنك الإسكان في فلسطين أبوابها أمام الأطفال وذويهم يومياً وعلى مدار الأسبوع الخاص بالفعاليات في الفترة الواقعة بين 11-15/3/2018، وذلك بهدف نشر التوعية المصرفية وتعريفهم بالخدمات البنكية وطبيعة عمل البنوك.