صور: تطبيق إلكتروني لتَعليم الصلاة لحديثي الإسلام

صور: تطبيق إلكتروني لتَعليم الصلاة لحديثي الإسلام
خاص دنيا الوطن - آية  العمريطي
خلف مكتبة مبعثرة بالكتب، تجلس حلا سرداح، تفكر في طريقة مبسطة لتعليم صديقتها الروسية كيفية الصلاة، بعد أن اشتكت من تعقيد الكتب التعليمية، وجهلها لأمور كثيرة في الدين، إلى جانب إهماله من دول الغرب، مما أدى إلى توجهها نحو تصميم تطبيق إلكتروني لحديثي الإسلام.   

ابتكرت الطالبة سرداح، ذات السبعة عشر عاماً، تطبيقاً يدعو إلى الصلاة (prayer) وآخر يدعو إلى تعليم الوضوء (wedu) بطريقة تدريجية وسلسة، موضحة أنها عبارة عن نص صوت وصورة مرفق بفيديو توضيحي باللغة الإنجليزية، مبينةً أنها سوف تضيف ثلاث لغات أخرى بعد أن تتمكن منهم.

تطبيق الشابة سرداح لاقى نجاحاً كبيراً بعد أن أطلقت تطبيقها الأول (prayer) الذي يحتوي على أركان الصلاة ومبادئها وسننها وطرق الأداء، ووصل إلى عدد من الأجانب بفضل الله ثم بفضل صديقتها الروسية، وانتشر بشكل واسع على شبكات التوصال.

وأضافت سرداح: أنه بتشجيع من الأهل والمدرسة، توجهت إلى تصميم تطبيق آخر بعد أن ألهمها الفكرة مشرف التكنولوجيا أيمن العكلوك، وهو تطبيق (wedu) الذي يحتوي على طرق الوضوء التفصيلية، موضحة أنه وقت عمل التطبيق يحتاج إلى أقل من ساعتين، ولكن الفكرة وجمع المواد والتنسيق الداخلي يحتاج إلى وقت أكبر.

قامت سرداح مؤخراً بتصميم التطبيقين بنفسها، ولم تتلقَ مساعدة من أي مبرمج، وكانت تلجأ إلى (اليوتيوب) عند مواجهة أي صعوبة في إحدى خطوات تصميم التطبيق.

لم تتمكن سرداح من وضع التطبيقين على المتجر، لعدم امتلاكها (فيزا كارت) ولكن يتم تناقلها بين الصديقات، وقامت بعرضهما في معارض أقامتها وزارة التربية والتعليم، موضحة أنها حين تتوفر لها (الفيزا) ستقوم بتنزيله على المتجر لتعم الفائدة على الجميع.

واجهت سرداح عدة صعوبات منها: عدم التحقق من صحة شروط الصلاة والوضوء، وصعوبة في الحصول على صور تؤدي الغرض إلى جانب ضغط الدراسة، ولكنها تغلبت عليها عن طريق البحث المتواصل والموازنة بين أوقات العمل والدراسة.

وفي نهاية الحديث، قالت سرداح: إنها تواصل العمل على تطبيقات أخرى، تنشر من خلالها تعاليم الدين الإسلامي، وأيضاً نقل الثقافة والعادات والتقاليد الفلسطينية إلى العالم.



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