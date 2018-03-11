الحمد الله يتسلم التقرير السنوي لأنشطة هيئة التوجيه السياسي والوطني

رام الله - دنيا الوطن

تسلّم رئيس الوزراء، وزير الداخلية رامي الحمد الله، في مكتبه برام الله اليوم الأحد، من المفوض السياسي العام اللواء عدنان الضميري، التقرير السنوي لأنشطة هيئة التوجيه السياسي والوطني خلال العام 2017، وخطتها الاستراتيجية للأعوام (2018-2022).



وأشاد الحمد الله بجهود الهيئة وتنفيذها آلاف النشاطات خلال العام المنصرم، مؤكداً دعم الحكومة الكامل لعملها، ومعرباً عن أمله في نجاحها بتنفيذ خطتها الاستراتيجية للأعوام الخمسة القادمة، بما يساهم في تكريس مفاهيم الانتماء الوطني والانضباط والمواطنة، خاصة لمنتسبي المؤسسة الأمنية، والقطاعات المدنية لا سيما طلبة المدارس.