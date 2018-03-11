الرئيس عباس: أي عضو بالقيادة الفلسطينية يسيء للدول العربية سيتعرض للمساءلة

الرئيس عباس: أي عضو بالقيادة الفلسطينية يسيء للدول العربية سيتعرض للمساءلة
القيادة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس محمود عباس، على الموقف الفلسطيني الثابت بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، أو الإساءة إليها، مشدداً على عدم جواز المس أو التشهير بأي من قيادات الدول العربية، مؤكداً أن قيام أي من أعضاء القيادة الفلسطينية بذلك، سيُعرضه للمساءلة تحت بند المس بالأمن القومي العربي والفلسطيني.

وثمن الرئيس عباس، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، مساندة ودعم الدول العربية، ومواقفها الرافضة لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

كما ثمن الرئيس، كذلك اعتماد الدول العربية لرؤيته التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي يوم 20/2/2018، كموقف ثابت للدول العربية.

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