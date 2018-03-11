

وفي ذات السياق، استطلعت "دنيا الوطن" آراء المواطنين، وطرحت عليهم تساؤلاً، ما الذي تستطيع الشعوب العربية فعله تجاه القضية الفلسطينية؟، فقد قال القسم الأول: إن الشعوب العربية قادرة على فعل أي شيء من أجل دعم وإسناد القضية الفلسطينية، عن طريق الوقفات الاحتجاجية، والمسيرات الشعبية، والضغط على حكوماتهم.



والقسم الآخر قال: إن الشعوب غير قادرة على فعل شيء للقضية الفلسطينية؛ بسبب خلافاتهم الداخلية، وعدم اهتمامهم.



فيديو: ما الذي تستطيع الشعوب العربية فعله تجاه القضية الفلسطينية؟

خاص دنيا الوطن – محمد جلوانقسمت آراء المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، حول موضوع الشعوب العربية، وما يمكن أن تقدمه للقضية الفلسطينية، نظراً لما تعيشه فلسطين من حصار خانق بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وسوء الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها، وانتشار البطالة، وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.