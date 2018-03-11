أبو سنينة يطالب (يونسكو) بحماية الحرم الإبراهيمي الشريف

رام الله - دنيا الوطن

طالب رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة اليوم الأحد، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بالتدخل العاجل والطارئ، لحماية الحرم الإبراهيمي الشريف، من سياسات الاحتلال وانتهاكات المستوطنين، والتي تمثلت مؤخراً بنصب خيامٍ في ساحاته، حيث تشكل هذه الخطوة اختراقاً صارخاً لقدسية المكان واعتداءً على حرمته الدينية وإرثه الحضاري الإنساني، الذي تعهدت (يونسكو) بحمايته بعد اعتماد البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على لائحة التراث العالمي.



كما دعا أبو سنينة الجهات ذات الاختصاص بالحكومة والسلطة الوطنية، للتواصل مع المؤسسات الحقوقية والجهات المعنية من أجل رفع يد الاحتلال عن الحرم الإبراهيمي وقطع الطريق أمام خطواتهم التصاعدية بتهويده وترحيل الفلسطينيين عنه.



وحذر أبو سنينة حكومة الاحتلال من مغبة الإمعان بانتهاكهم وتجاوزهم الخطوط الحمراء، مطالباً بتدخل دولي عاجل، مؤكداً أن أهل الخليل وأبناء فلسطين، لن يقبلوا الاستمرار بانتهاك مقدساتهم ونهب أرضهم والاعتداء على أبنائهم، محملاً حكومة الاحتلال كامل المسؤولية، عما ستخلفه اعتداءات المستوطنين المستمرة، بحق المدينة ومقدساتها المخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية والأديان السماوية.



وشدد أبو سنينة على أن بلدية الخليل صاحبة الحق والمسؤولة عن مدينة الخليل بكل أجزائها، وستبقى البلدية في مقدمة العمل من أجل الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للبلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف، مشيراً إلى أن البلدية ستبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على التواجد الفلسطيني في البلدة العتيقة وإعمارها، وتسهيل حياة المواطنين القاطنين فيها، رغم كل العقبات التي توضع أمام مسيرة مشاريعها في المنطقة المسماة بـ H2.



وقال أبو سنينة في ختام حديثه: إن الخليل عربية إسلامية، ولن يستطيع أحد تزوير الحقائق والتاريخ الفلسطيني، وذلك بتكاتف كل المؤسسات والمواطنين والسير معاً ضمن توجيهات القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس (أبو مازن).