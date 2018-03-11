الحمد الله يستقبل مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة في رام الله

رام الله - دنيا الوطن

استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، أعضاء مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة، حيث اطلع على سير عمل الطاقم، وأهم إنجازاته واحتياجاته.



وهنأ رئيس الوزراء المرأة الفلسطينية بيومها العالمي، الذي صادف يوم الثامن من آذار، مؤكداً أهمية دور المرأة الفلسطينية البارز في كافة مناحي الحياة والعمل الوطني، مشدداً على الدعم الكامل لعمل المؤسسات التي تعنى بشؤون المرأة، بما يساهم في تعزيز مكانتها على مختلف الأصعدة، لا سيما السياسية والاجتماعية والاقتصادية.



وأشار الحمد الله إلى أنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، فإن الحكومة تواصل الجهود لإعادة النظر في بعض القوانين الخاصة بالمرأة وتمكينها، لا سيما قانون العقوبات والأحوال المدنية، إضافة إلى قانون حماية الأسرة اللذين هما قيد الدراسة والمناقشة.



من جانبه، عبر وفد طاقم شؤون المرأة، عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء، والحكومة على القرارات المهمة التي أقرها الأسبوع الماضي الخاصة بالمرأة.