الشرعية تَستَعيدُ مناطق واسعة من مَعقِل الحوثيين

الشرعية تَستَعيدُ مناطق واسعة من مَعقِل الحوثيين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت القوات الشرعية، الأحد، من استرداد مناطق واسعة في مديرية رازح بمحافظة صعدة، معقل جماعات الحوثي في اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية، أن أكثر من 30 مسلحاً من الجماعات، قتلوا خلال اليومين الأخيرين في جبل القد، ومركز المديرية الواقعة شمال غربي المحافظة، إثر غارات لطيران التحالف العربي، استهدفت تعزيزات، ومقر عمليات الجماعات الحوثية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقتل عدد من الجماعات في عمليات قنص، والمعارك مع قوات الشرعية.

وأكدت مصادر عسكرية، أن المواجهات مستمرة ضد الجماعات، حتى تطهير المديرية منها، رغم دفع الحوثيين بالمئات من عناصرهم في محاولة لإيقاف تقدم الشرعية.

يذكر، أن قوات الشرعية، أطلقت في الخامس من آذار/ مارس الجاري عملية عسكرية لتحرير مديرية رازح، بإسناد من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وجاءت العملية، بعد أن تمكنت الشرعية من السيطرة على عدد من المرتفعات، والمواقع الاستراتيجية في أطراف مديرية رازح، المتاخمة للحدود مع السعودية.

فيديو أرشيفي: الجيش اليمني يستعد لتحرير مديرية رازح في صعدة

 

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