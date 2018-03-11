الحمد الله يترأس اجتماعاً لقادة المؤسسة الأمنية

رام الله - دنيا الوطنترأس رئيس الوزراء، وزير الداخلية، د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، اجتماعاً لقادة المؤسسة الأمنية، حيث بحث معهم آخر التطورات الأمنية في مختلف المحافظات.واطلع رئيس الوزراء قادة الأمن على نتائج مشاركته في مؤتمر وزراء الداخلية العرب، ولقاءاته الثنائية التي عقدها مع رئيس الوزراء القطري، ورئيس الوزراء الجزائري، وأهم القضايا التي تم بحثها، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الأمني المشترك، لاسيما على صعيد التدريب وتطوير قدرات منتسبي وضباط المؤسسة الأمنية.من جهتهم، أطلع قادة الأمن، رئيس الوزراء على آخر التقارير الميدانية الأمنية، والجهود المبذولة لحفظ النظام العام، وتوفير الأمن، وتحقيق السلم الأهلي والاستقرار.وجدد الحمد الله، إشادة الرئيس محمود عباس والحكومة، بجهود أفراد وضباط المؤسسة الأمنية في توفير الأمن والأمان للمواطنين، والسهر على حمايتهم، مشدداً على أن جهود الأمن مستدامة، ومستمرة في مختلف المحافظات.