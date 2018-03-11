الحمد الله يترأس اجتماعاً لقادة المؤسسة الأمنية

الحمد الله يترأس اجتماعاً لقادة المؤسسة الأمنية
رام الله - دنيا الوطن
ترأس رئيس الوزراء، وزير الداخلية، د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، اجتماعاً لقادة المؤسسة الأمنية، حيث بحث معهم آخر التطورات الأمنية في مختلف المحافظات.

واطلع رئيس الوزراء قادة الأمن على نتائج مشاركته في مؤتمر وزراء الداخلية العرب، ولقاءاته الثنائية التي عقدها مع رئيس الوزراء القطري، ورئيس الوزراء الجزائري، وأهم القضايا التي تم بحثها، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الأمني المشترك، لاسيما على صعيد التدريب وتطوير قدرات منتسبي وضباط المؤسسة الأمنية.

من جهتهم، أطلع قادة الأمن، رئيس الوزراء على آخر التقارير الميدانية الأمنية، والجهود المبذولة لحفظ النظام العام، وتوفير الأمن، وتحقيق السلم الأهلي والاستقرار.

وجدد الحمد الله، إشادة الرئيس محمود عباس والحكومة، بجهود أفراد وضباط المؤسسة الأمنية في توفير الأمن والأمان للمواطنين، والسهر على حمايتهم، مشدداً على أن جهود الأمن مستدامة، ومستمرة في مختلف المحافظات.


أخبار ذات صلة

الرجوب: انعقاد المجلس الوطني أمر ملح.. وعلى حماس عدم الالتفات للأمور الجانبية

الرجوب: انعقاد المجلس الوطني أمر ملح.. وعلى حماس عدم الالتفات للأمور الجانبية

إصابة شاب بعد دهسه من قبل أحد المستوطنين بالقدس

إصابة شاب بعد دهسه من قبل أحد المستوطنين بالقدس

بنك الإسكان يطلق فعاليات الأسبوع المصرفي في فروعه بالضفة والقطاع

بنك الإسكان يطلق فعاليات الأسبوع المصرفي في فروعه بالضفة والقطاع

الأحمد: لم نحقق أي تقدم بالمصالحة والمطلوب التنفيذ الدقيق للاتفاق الموقع

الأحمد: لم نحقق أي تقدم بالمصالحة والمطلوب التنفيذ الدقيق للاتفاق الموقع

البرغوثي يُطلع مسؤولين في البرلمان الدنماركي على الأوضاع الفلسطينية

البرغوثي يُطلع مسؤولين في البرلمان الدنماركي على الأوضاع الفلسطينية

صور: تطبيق إلكتروني لتَعليم الصلاة لحديثي الإسلام

صور: تطبيق إلكتروني لتَعليم الصلاة لحديثي الإسلام

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

إصابة شاب بعد دهسه من قبل أحد المستوطنين بالقدس

إصابة شاب بعد دهسه من قبل أحد المستوطنين بالقدس

بنك الإسكان يطلق فعاليات الأسبوع المصرفي في فروعه بالضفة والقطاع

بنك الإسكان يطلق فعاليات الأسبوع المصرفي في فروعه بالضفة والقطاع

البرغوثي يُطلع مسؤولين في البرلمان الدنماركي على الأوضاع الفلسطينية

البرغوثي يُطلع مسؤولين في البرلمان الدنماركي على الأوضاع الفلسطينية

صور: تطبيق إلكتروني لتَعليم الصلاة لحديثي الإسلام

صور: تطبيق إلكتروني لتَعليم الصلاة لحديثي الإسلام

عربي

هجوم جوي على قاعدة حميميم الروسية في سوريا

هجوم جوي على قاعدة حميميم الروسية في سوريا

الشرعية تَستَعيدُ مناطق واسعة من مَعقِل الحوثيين

الشرعية تَستَعيدُ مناطق واسعة من مَعقِل الحوثيين

فيديو: مفيد فوزي: مستعد ألحس الأرض اللي هيمشي عليها السيسي

فيديو: مفيد فوزي: مستعد ألحس الأرض اللي هيمشي عليها السيسي

ضبط 41 شخصًا بحملة أمنية في (الرصيفة) الأردنية

ضبط 41 شخصًا بحملة أمنية في (الرصيفة) الأردنية

منوعات

فيديو وصور: ميريام فارس بـ&#34;الريش&#34; والجمهور يسخر منها

فيديو وصور: ميريام فارس بـ"الريش" والجمهور يسخر منها

نسرين طافش تستقر بالقاهرة.. وتشارك في بطولة عمل مصري جديد قريبا

نسرين طافش تستقر بالقاهرة.. وتشارك في بطولة عمل مصري جديد قريبا

صور: تيم حسن يحضن وفاء الكيلاني.. شاهدوا تعليقات &#34;الغيورين&#34;

صور: تيم حسن يحضن وفاء الكيلاني.. شاهدوا تعليقات "الغيورين"

فيديو: شاهد لحظة سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح

فيديو: شاهد لحظة سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح