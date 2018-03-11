وزير الأشغال يقرر عودة 50 موظفاً لأماكن عملهم بغزة

رام الله - دنيا الوطن

أصدر وزير الأشغال العامة والإسكان، مفيد الحساينة، قراراً يقضي بعودة 50 موظفاً إلى عملهم في وزارة الأشغال العامة والإسكان في المحافظات الجنوبية.



وقال الوزير الحساينة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن عودة الموظفين لعملهم في المحافظات الجنوبية، جاء في إطار الوفاق الوطني، وخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.



وأكد الوزير الحساينة على أن وزارة الأشغال العامة والإسكان وطواقمها، يعملون على مدار الساعة، لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني والتخفيف من معاناتهم وآلامهم.