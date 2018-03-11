منع الشرطة الإسرائيلية من التحقيق مع الجنود في جرائم جنائية

منع الشرطة الإسرائيلية من التحقيق مع الجنود في جرائم جنائية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (هآرتس) العبرية، صباح اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصدر أوامره بمنع الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية من التحقيق في الشبهات المتعلقة بجرائم جنائية، يرتكبها الجنود في الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو أمر بتحويل أفراد وضباط شرطة الحدود، للتحقيق معهم في الشرطة العسكرية، مشيرةً إلى أن لجنة خاصة، تحقق في تلك الجرائم التي يرتكبها الجنود والضباط، خلال أداء واجباتهم في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن تلك الجرائم، تتعلق غالبيتها العظمى بالسكان المدنيين الفلسطينيين، وليس اليهود.

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