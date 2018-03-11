منذ ديسمبر.. 19 شهيداً و1083 جريحاً في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد، عن التقرير التراكمي لـ (انتفاضة القدس) منذ السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2017، وحتى 11 آذار/ مارس 2018 في محافظات قطاع غزة.



وحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي الشهداء 19 شهيداً، بينهم ثلاثة أطفال، موزعين كالآتي (7 من محافظة غزة، و5 من شمال القطاع، و2 من خانيونس، و3 من الوسطى، و2 من رفح).



وأصيب في تلك الفترة 238 طفلاً، و18 سيدة، و827 رجلًا بالغًا، ما يعني أن عدد الإصابات بلغ 1083.



وفصّل التقرير عدد الجرحى حسب المحافظات، حيث شهدّت محافظة شمال القطاع العدد الأكبر بـ 341 جريحًا، ثم غزة بـ331 مصاباً، تليها خانيونس بـ 198 جريحًا، والوسطى بـ 114، فيما سجّلت محافظة رفح العدد الأقل خلال تلك المدة بـ 99 جريحًا.



ولفت التقرير إلى أن الاحتلال، استهدف تلك الفترة 15 سيارة إسعاف بشكل مباشر، وأصابها بأضرار بالغة؛ مما أعاق عمل طواقمها وتسبب بإصابتهم بالاختناق الشديد.