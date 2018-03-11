ضبط 41 شخصًا بحملة أمنية في (الرصيفة) الأردنية

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (خبرني) الأردني، إن الأجهزة الأمنية الأردنية، ضبطت 41 شخصًا مطلوبًا، ومن أصحاب السوابق، وأصحاب القيود الجرمية، خلال حملة أمنية في منطقة (الرصيفة).



وأكد مصدر أمني، أن مديرية شرطة لواء الرصيفة، بالاشتراك مع قوات الدرك، نفذت حملة أمنية في لواء الرصيفة ومنطقة (عوجان) على مدار اليومين السابقين، للبحث عن أشخاص مطلوبين، وكل ما يمنع القانون حيازته.



وذكر، أن الحملة أسفرت عن ضبط 23 مطلوبًا و18 شخصًا من أصحاب السوابق وأصحاب القيود الجرمية، بالإضافة إلى أربع مركبات مطلوبة.