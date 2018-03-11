14 حادث حريق وإنقاذ تعامل معها الدفاع المدني أمس

تعاملت طواقم الدفاع المدني خلال يوم السبت، مع 14 حادثاً، منها 9 حالات إطفاء، وحوادث حرائق و5 حالات تقديم مساعدة، وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة .
وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن أبرز حوادث الإنقاذ، وحالة تقديم المساعدة بجزء من التفصيل كانت:
- الكشف وتأمين موقع انزلاق صخور قرب منزل في بلدة النزلة الشرقية شمال طولكرم.
- إزالة زيوت ووقود مُسال عن الشارع الرئيس في بلدة أبو ديس شرق القدس.
- سحب وتأمين مركبة عالقة على شاطئ البحر الميت جنوب أريحا.
- التعامل مع حادث اصطدام مركبة بعمود كهرباء في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.
وعلى صعيد آخر، كانت أبرز حالات الإطفاء والحرائق بجزء من التفصيل كانت:
- احتراق تسوية أسفل أحد المنازل في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، وحصر الأضرار في أثاث قديم، وممتلكات، ومشارب طيور.
- احتراق تجمع للمركبات، وقطع الغيار في مخيم عسكر شرق نابلس.
- احتراق تجمع أخشاب أمام منجرة في حي الصناعة شرق مدينة نابلس.
- احتراق مركبة في مخيم الفارعة بمحافظة طوباس.
- احتراق أشجار حرجية في بلدة بدو شمال غرب القدس، وبلدة بزاريا شرق طولكرم.