14 حادث حريق وإنقاذ تعامل معها الدفاع المدني أمس

تعاملت طواقم الدفاع المدني خلال يوم السبت، مع 14 حادثاً، منها 9 حالات إطفاء، وحوادث حرائق و5 حالات تقديم مساعدة، وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة .





وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن أبرز حوادث الإنقاذ، وحالة تقديم المساعدة بجزء من التفصيل كانت:

- الكشف وتأمين موقع انزلاق صخور قرب منزل في بلدة النزلة الشرقية شمال طولكرم.





- إزالة زيوت ووقود مُسال عن الشارع الرئيس في بلدة أبو ديس شرق القدس.





- سحب وتأمين مركبة عالقة على شاطئ البحر الميت جنوب أريحا.





- التعامل مع حادث اصطدام مركبة بعمود كهرباء في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.





وعلى صعيد آخر، كانت أبرز حالات الإطفاء والحرائق بجزء من التفصيل كانت:





- احتراق تسوية أسفل أحد المنازل في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، وحصر الأضرار في أثاث قديم، وممتلكات، ومشارب طيور.









- احتراق تجمع للمركبات، وقطع الغيار في مخيم عسكر شرق نابلس.





- احتراق تجمع أخشاب أمام منجرة في حي الصناعة شرق مدينة نابلس.





- احتراق مركبة في مخيم الفارعة بمحافظة طوباس.





- احتراق أشجار حرجية في بلدة بدو شمال غرب القدس، وبلدة بزاريا شرق طولكرم.





رام الله - دنيا الوطن