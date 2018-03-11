كم يبلغ الراتب الشهري للملك سلمان؟

رام الله - دنيا الوطن

قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست: إن راتب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يعتبر من أكبر الرواتب في العالم.



وأكد هيرست، في مقال نشره على موقع (ميدل إيست آي) البريطاني، أن راتب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ثلاثة مليارات ريال سعودي، أي ما يعادل 800 مليون دولار شهريًا، وفق ما أخبره مصدر مقرب من الديوان الملكي السعودي.



وعقد الكاتب البريطاني مقارنة بين مخصصات الملك السعودي، وراتب كل من رئيسة الحكومة البريطانية والرئيس الأميركي، حيث قال: "تتلقى رئيسة وزراء بريطانيا راتباً سنوياً قدره 150402 جنيه إسترليني، ولا يشمل ذلك قيمة الشقة التي تسكنها في مقر الرئاسة في داوننج ستريت، وغير ذلك من مقرات الإقامة الرسمية".



وأضاف: "أما في الولايات المتحدة الأميركية، فيتقاضى ترامب راتباً قدره 400 ألف دولار سنوياً إضافة إلى بعض البدلات الأخرى، أما الملك السعودي، فيدفع لنفسه راتباً شهرياً يُعادل ألفي ضعف ما يتقاضاه الرئيس الأمريكي في سنة كاملة".