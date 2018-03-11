يعلون: أريد المنافسة على رئاسة الحكومة الإسرائيلية

يعلون: أريد المنافسة على رئاسة الحكومة الإسرائيلية
موشيه يعلون
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية: إنه من المتوقع في حال تبكير موعد الانتخابات الإسرائيلية، ظهور أطر سياسية جديدة ستنافس أيضاً على أصوات الناخبين.

 وبعد أن أعلنت عضو الكنيست أورلي ليفي – أبو كسيس، الأسبوع الماضي، أنها تعتزم تشكيل حزب مستقل، (بعد انسحابها قبل سنة من حزب (يسرائيل بيتينو)، أعلن وزير الجيش السابق، موشيه يعلون عن تأسيس بنية تحتية لحزب جديد، وقال: إنه سيعلن قريباً قائمة مرشحيه للكنيست.

وقال يعلون: "بدأت في تأسيس البنية التحتية لحزب جديد، وسأنافس على رئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة"، مطالباً الإسرائيليين بضرورة الانضمام إلى حملة جمع التبرعات ومساعدته في تأسيس الحزب.

وأشار يعلون إلى التحقيقات ضد رئيس الوزراء، عندما قال: "أنتم تعرفوني، لقد وثقتم بي لسنوات عديدة في طليعة العمل الأمني والسياسي، من خدمتي كجندي وحتى رئاسة الأركان، دائمًا كنت على رأس القوة، ثقوا بأني سأقود قيادة مستقيمة، نظيفة الأيدي، عازمة ومسؤولة، قيادة تضع مصلحة الدولة أمام ناظريها، وليست المصالح الشخصية".

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