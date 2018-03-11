الكشف عن نتائج الفحوصات الطبية للرئيس عباس بواشنطن

الكشف عن نتائج الفحوصات الطبية للرئيس عباس بواشنطن
الرئيس الفلسطيني - محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (ديبكا) العبري، إن نتائج التقارير الطبية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أظهرت أنه يتمتع بصحة جيدة، لافتاً إلى أن الرئيس عباس نفسه، تفاجأ بنتائجها.

وحسب الموقع، فإن الأطباء، أوصوا الرئيس عباس، بأن يتناول عدداً من الأدوية بانتظام مع أدوية أخرى جديدة، مشيراً إلى أن التوصيات الرئيسية للرئيس الفلسطيني، كانت أن يخفض بشكل كبير عدد الرحلات التي يقوم بها خاصة الجوية منها.

واعتبر الموقع، أن كل ما نُشر سابقاً عن خلافة الرئيس عباس، أصبح حديثاً سابقاً لأوانه.

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