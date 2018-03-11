ترامب: كوريا الشمالية تُريد صُنع السلام

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب: إنه يعتقد أن كوريا الشمالية تريد من الآن فصاعداً صنع السلام، مشيداً بضبط النفس من جانب بيونغ يانغ بعد الإعلان عن اجتماع محتمل بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.



وأضاف ترامب أمام حشد من المؤيدين خلال تجمع بولاية بنسلفانيا: "أعتقد أنهم يريدون صنع السلام، أظن أن الوقت حان"، وفق ما أورد موقع (عرب 48).



وعبّر الرئيس الأميركي عن ثقته في التزام كوريا الشمالية بعدم إجراء أي عملية إطلاق صاروخية حتى موعد المفاوضات التاريخية بينه وبين كيم يونغ أون، والتي قال إنها ستتوج بـ"نجاح كبير".



وتابع ترامب: "أعتقد أنه بما يتعلق بكوريا الشمالية، فإن الأمور ستسير بنحو جيد جداً، وأعتقد أننا سنكون أمام نجاح هائل، أعتقد أنه سيكون أمراً مثمراً جداً، لدينا دعم كبير".



وأضاف، أن الوعد الذي قطعته بيونغ يانغ "هو بأنهم لن يقوموا بإطلاق صواريخ، وبأنهم يعتزمون نزع الأسلحة النووية، الأمر سيكون رائعاً"، متابعاً: "أعتقد أننا أظهرنا قوة كبيرة، في ظني أن هذا مهم أيضاً".