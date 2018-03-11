ترامب: كوريا الشمالية تُريد صُنع السلام

ترامب: كوريا الشمالية تُريد صُنع السلام
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب: إنه يعتقد أن كوريا الشمالية تريد من الآن فصاعداً صنع السلام، مشيداً بضبط النفس من جانب بيونغ يانغ بعد الإعلان عن اجتماع محتمل بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأضاف ترامب أمام حشد من المؤيدين خلال تجمع بولاية بنسلفانيا: "أعتقد أنهم يريدون صنع السلام، أظن أن الوقت حان"، وفق ما أورد موقع (عرب 48).

وعبّر الرئيس الأميركي عن ثقته في التزام كوريا الشمالية بعدم إجراء أي عملية إطلاق صاروخية حتى موعد المفاوضات التاريخية بينه وبين كيم يونغ أون، والتي قال إنها ستتوج بـ"نجاح كبير".

وتابع ترامب: "أعتقد أنه بما يتعلق بكوريا الشمالية، فإن الأمور ستسير بنحو جيد جداً، وأعتقد أننا سنكون أمام نجاح هائل، أعتقد أنه سيكون أمراً مثمراً جداً، لدينا دعم كبير".

وأضاف، أن الوعد الذي قطعته بيونغ يانغ "هو بأنهم لن يقوموا بإطلاق صواريخ، وبأنهم يعتزمون نزع الأسلحة النووية، الأمر سيكون رائعاً"، متابعاً: "أعتقد أننا أظهرنا قوة كبيرة، في ظني أن هذا مهم أيضاً".

أخبار ذات صلة

منع الشرطة الإسرائيلية من التحقيق مع الجنود في جرائم جنائية

منع الشرطة الإسرائيلية من التحقيق مع الجنود في جرائم جنائية

إسرائيل قد تنسحب من المنافسة على عضوية مجلس الأمن

إسرائيل قد تنسحب من المنافسة على عضوية مجلس الأمن

يعلون: أريد المنافسة على رئاسة الحكومة الإسرائيلية

يعلون: أريد المنافسة على رئاسة الحكومة الإسرائيلية

الائتلاف الحاكم يعارض تبكير موعد الانتخابات الإسرائيلية

الائتلاف الحاكم يعارض تبكير موعد الانتخابات الإسرائيلية

نتنياهو يطالب رؤساء أحزاب الائتلاف بالبقاء في الحكومة الإسرائيلية

نتنياهو يطالب رؤساء أحزاب الائتلاف بالبقاء في الحكومة الإسرائيلية

هذه شروط نتنياهو لحل أزمة الائتلاف الحكومي بإسرائيل

هذه شروط نتنياهو لحل أزمة الائتلاف الحكومي بإسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

14 حادث حريق وإنقاذ تعامل معها الدفاع المدني أمس

14 حادث حريق وإنقاذ تعامل معها الدفاع المدني أمس

الاحتلال يطلق النار تجاه المزارعين شرقي مدينة خانيونس

الاحتلال يطلق النار تجاه المزارعين شرقي مدينة خانيونس

جماهير نابلس تَستعد لتشييع جثمان الشهيد عُمير شحادة

جماهير نابلس تَستعد لتشييع جثمان الشهيد عُمير شحادة

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

عربي

فيديو: مفيد فوزي: مستعد ألحس الأرض اللي هيمشي عليها السيسي

فيديو: مفيد فوزي: مستعد ألحس الأرض اللي هيمشي عليها السيسي

ضبط 41 شخصًا بحملة أمنية في (الرصيفة) الأردنية

ضبط 41 شخصًا بحملة أمنية في (الرصيفة) الأردنية

عملية (سيناء 2018).. مقتل 12 مسلحاً وعنصريْ أمن مصريين

عملية (سيناء 2018).. مقتل 12 مسلحاً وعنصريْ أمن مصريين

لقاءات إسرائيلية - سعودية سرية بالقاهرة بالتزامن مع زيارة بن سلمان

لقاءات إسرائيلية - سعودية سرية بالقاهرة بالتزامن مع زيارة بن سلمان

منوعات

نسرين طافش تستقر بالقاهرة.. وتشارك في بطولة عمل مصري جديد قريبا

نسرين طافش تستقر بالقاهرة.. وتشارك في بطولة عمل مصري جديد قريبا

صور: تيم حسن يحضن وفاء الكيلاني.. شاهدوا تعليقات &#34;الغيورين&#34;

صور: تيم حسن يحضن وفاء الكيلاني.. شاهدوا تعليقات "الغيورين"

فيديو: شاهد لحظة سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح

فيديو: شاهد لحظة سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح

صور جديدة للطفلة منه عرفة تظهرها كاملة الأنوثة

صور جديدة للطفلة منه عرفة تظهرها كاملة الأنوثة