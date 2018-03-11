حماس: الولايات المتحدة تُوظّف أزمات غزة لتمرير (صفقة القرن)

حماس: الولايات المتحدة تُوظّف أزمات غزة لتمرير (صفقة القرن)
المتحدث باسم حركة حماس سامي ابو زهري
رام الله - دنيا الوطن
أكد سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تحاول توظيف أزمات قطاع غزة ومعاناة أهله لفرض لرؤيتها لحل الصراع في الشرق الأوسط على حساب الحقوق الفلسطينية.

واعتبر أبو زهري في تصريح له أمس السبت، أن التوجه الأميركي المتعلق بغزة تعبير عن محاولة لإنقاذ الاحتلال، في ظل إدراكه  للانفجار الوشيك في القطاع، نتيجة السياسات الإسرائيلية القاتلة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

ولم تُعلن واشنطن بشكل رسمي بعد عن الصيغة النهائية لخطتها المعروفة بـ (صفقة القرن)، إلا أن تقارير إعلامية غربية وعربية، سرّبت ملامحها التي تشمل الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية والقدس الموحدة عاصمة لها، وضم الكتل الاستيطانية الكبرى بالضفة لإسرائيل، وإعلان قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وإبقاء السيطرة الأمنية لإسرائيل.

يُشار إلى أن حركة (حماس)، أكدت في محافل عدة رفضها لـ (صفقة القرن) التي رأت فيها: "محاولة أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يطلق النار تجاه المزارعين شرقي مدينة خانيونس

الاحتلال يطلق النار تجاه المزارعين شرقي مدينة خانيونس

شعت: الطرح الأمريكي بتوطين اللاجئين جريمة حقيقية

شعت: الطرح الأمريكي بتوطين اللاجئين جريمة حقيقية

جماهير نابلس تَستعد لتشييع جثمان الشهيد عمير شحادة

جماهير نابلس تَستعد لتشييع جثمان الشهيد عمير شحادة

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

مشعشع: 90 دولة ستشارك بمؤتمر المانحين لـ (أونروا)

مشعشع: 90 دولة ستشارك بمؤتمر المانحين لـ (أونروا)

الكشف عن نتائج الفحوصات الطبية للرئيس عباس بواشنطن

الكشف عن نتائج الفحوصات الطبية للرئيس عباس بواشنطن

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يطلق النار تجاه المزارعين شرقي مدينة خانيونس

الاحتلال يطلق النار تجاه المزارعين شرقي مدينة خانيونس

جماهير نابلس تَستعد لتشييع جثمان الشهيد عمير شحادة

جماهير نابلس تَستعد لتشييع جثمان الشهيد عمير شحادة

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

زوارق الاحتلال تطارد مراكب الصيادين في بحر شمال القطاع

زوارق الاحتلال تطارد مراكب الصيادين في بحر شمال القطاع

عربي

عملية (سيناء 2018).. مقتل 12 مسلحاً وعنصريْ أمن مصريين

عملية (سيناء 2018).. مقتل 12 مسلحاً وعنصريْ أمن مصريين

لقاءات إسرائيلية - سعودية سرية بالقاهرة بالتزامن مع زيارة بن سلمان

لقاءات إسرائيلية - سعودية سرية بالقاهرة بالتزامن مع زيارة بن سلمان

انتشال مئات المهاجرين بين ليبيا وإيطاليا

انتشال مئات المهاجرين بين ليبيا وإيطاليا

محامي مصري: &#34;أولتراس&#34; صناعة إخوانية

محامي مصري: "أولتراس" صناعة إخوانية

منوعات

نسرين طافش تستقر بالقاهرة.. وتشارك في بطولة عمل مصري جديد قريبا

نسرين طافش تستقر بالقاهرة.. وتشارك في بطولة عمل مصري جديد قريبا

صور: تيم حسن يحضن وفاء الكيلاني.. شاهدوا تعليقات &#34;الغيورين&#34;

صور: تيم حسن يحضن وفاء الكيلاني.. شاهدوا تعليقات "الغيورين"

فيديو: شاهد لحظة سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح

فيديو: شاهد لحظة سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح

صور جديدة للطفلة منه عرفة تظهرها كاملة الأنوثة

صور جديدة للطفلة منه عرفة تظهرها كاملة الأنوثة