حماس: الولايات المتحدة تُوظّف أزمات غزة لتمرير (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطن

أكد سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تحاول توظيف أزمات قطاع غزة ومعاناة أهله لفرض لرؤيتها لحل الصراع في الشرق الأوسط على حساب الحقوق الفلسطينية.



واعتبر أبو زهري في تصريح له أمس السبت، أن التوجه الأميركي المتعلق بغزة تعبير عن محاولة لإنقاذ الاحتلال، في ظل إدراكه للانفجار الوشيك في القطاع، نتيجة السياسات الإسرائيلية القاتلة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



ولم تُعلن واشنطن بشكل رسمي بعد عن الصيغة النهائية لخطتها المعروفة بـ (صفقة القرن)، إلا أن تقارير إعلامية غربية وعربية، سرّبت ملامحها التي تشمل الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية والقدس الموحدة عاصمة لها، وضم الكتل الاستيطانية الكبرى بالضفة لإسرائيل، وإعلان قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وإبقاء السيطرة الأمنية لإسرائيل.



يُشار إلى أن حركة (حماس)، أكدت في محافل عدة رفضها لـ (صفقة القرن) التي رأت فيها: "محاولة أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية".