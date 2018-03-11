الأحد: انخفاض على درجات الحرارة والجو صافٍ

الأحد: انخفاض على درجات الحرارة والجو صافٍ
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأحد غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتبقى حول معدلها  السنوي العام، والرياح  شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2018/03/12: يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح  شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2018/03/13: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2018/03/14: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أجياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 16-8 18-9 20-11 بيت لحم 16-8 18-9 20-11
رام الله والبيرة 15-7 17-8 19-10 طولكرم 20-10 22-11 23-12
نابلس 17-9 19-10 21-12 قلقيلية 20-10 22-11 23-12
جنين 20-11 22-12 23-13 سلفيت 16-8 18-9 20-11
طوباس 20-11 22-12 23-13 روابي 17-8 19-9 21-11
الخليل 14-7 16-8 19-10 غزه 19-12 21-13 22-14
أريحا 26-14 27-14 28-15 خانيونس 19-12 21-13 22-14
الأغوار الشمالية 24-12 25-12 26-13 رفح 20-11 21-12 22-13
والله تعالى أعلم

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