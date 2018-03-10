إصابة طفلة بجروح خطيرة اثر سقوطها من الطابق الرابع

رام الله - دنيا الوطن

أصيبت طفلة بجروح خطيرة جراء، سقوطها من الطابق الرابع من منزلها في حي اليرموك.



وأفادت مصادر محلية أن الطفلة (غ. ط) 5 سنوات سكان اليرموك سقطت من الطابق الرابع من منزلها وتم نقلها إلى مستشفى الشفاء في غزة بحالة خطيرة.