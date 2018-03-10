إيران تستدعي سفير بريطانيا وتتوعد بالرد

إيران تستدعي سفير بريطانيا وتتوعد بالرد
رام الله - دنيا الوطن
 استدعت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، السفير البريطاني لدى إيران، نيكولاس هاب، لإبلاغه مرة ثانية احتجاجها الشديد على الاعتداء، الذي تعرضت له السفارة الإيرانية في لندن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إنه إثر الاعتداء، الذي تعرضت له السفارة الإيرانية في لندن من قبل جماعة متطرفة، استدعى المدير العام لدائرة أوروبا في الوزارة السفير البريطاني لدى طهران نيكولاس هابتون للإعراب عن احتجاج إيران، وأكد خلال اللقاء أن الحكومة البريطانية ينبغي أن تعمل بمسؤولياتها الذاتية في الحفاظ على الأماكن الدبلوماسية.

وأضاف قاسمي أن السفير البريطاني أعرب عن أسفه مما حدث وأعلن أنه سينقل احتجاج إيران إلى بلاده.

وفي غضون ذلك، اتهم المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، الشرطة البريطانية بأنها تأخرت في تدخلها للتعامل مع الاعتداء على السفارة الإيرانية في لندن.

وفي تصريح لوكالة "تسنيم" الدّولية للأنباء قال نوبخت: "كما أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية فإن هذا العمل مدان بشدة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة الخارجية الإيرانية، وسنتابع هذا الأمر عبر كافة الأجهزة الدبلوماسية".

وأضاف: "من الواضح أنه لم تتم مراعاة القواعد الدولية في هذا الأمر وسيكون لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرد المناسب إزاء ذلك".

يذكر أن مبنى السفارة الإيرانية في لندن تعرض مساء الجمعة لهجوم نفذه 4 أفراد من جماعة أنصار رجل الدين الإيراني، حسين الشيرازي، وأساؤوا إلى علم إيران، واعتقلتهم عناصر الشرطة بعد 3 ساعات على وقوع الاعتداء.

وكان مساعد وزير الخارجية في الشؤون السياسية، عباس عراقجي، قد أبلغ السفير البريطاني ليلة أمس باحتجاج إيران الشديد على الاعتداء.

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