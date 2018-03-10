قريبًا.. مؤتمر صحفي حاسم في تاريخ (أونروا)

رام الله - دنيا الوطن

قال عدنان أبو حسنة، المُتحدث الإعلامي باسم وكالة الغوث الدولية (أونروا): إن الوكالة ستعقد مؤتمراً صحفياً حاسماً في تاريخها، يوم الخميس المقبل الخامس عشر من آذار/ مارس.



وأكد أبوحسنة، وفق ما نقلت عنه وكالة (الرأي) المحلية، أن "(أونروا) وجهت دعوات للمانحين وأعضاء اللجنة الاستشارية والأمين العام للأمم المتحدة، لحضور المؤتمر المهم، بهدف تجنيد كل سبل الدعم للوكالة في ظل العجز المالي الكبير، الذي تعاني منه".



يذكر، بأن الانهيار المالي لوكالة الغوث (أونروا) سيشكل خطراً على حياة مليون لاجئ في قطاع غزة، وملايين اللاجئين في الضفة الغربية وحول العالم.