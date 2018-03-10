شهيد برصاص المستوطنين بعد هجومهم على بلدة "عوريف" بنابلس

رام الله - دنيا الوطن

أكدت مصادر محلية، مساء اليوم السبت، استشهاد الشاب عمير شحادة (20 عامًا)، برصاص المستوطنين، جنوب مدينة نابلس.



وقالت قناة (الأقصى) المحلية: إن الشاب شحادة، استشهد برصاص المستوطنين، الذين هجموا على بلدة (عوريف) جنوب نابلس، مساء اليوم.



إلى ذلك، قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن الشاب شحادة، أصيب برصاصة في الصدر، ووصفت حالته بالخطيرة جداً، قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده، فيما أصيب الطفل همام صبحي (16 عاماً) برصاصة في القدم، خلال تصدي المواطنين لهجوم مستوطنين في قرية عوريف.