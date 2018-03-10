شهيد برصاص المستوطنين بعد هجومهم على بلدة "عوريف" بنابلس

شهيد برصاص المستوطنين بعد هجومهم على بلدة "عوريف" بنابلس
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مصادر محلية، مساء اليوم السبت، استشهاد الشاب عمير شحادة (20 عامًا)، برصاص المستوطنين، جنوب مدينة نابلس.

وقالت قناة (الأقصى) المحلية: إن الشاب شحادة، استشهد برصاص المستوطنين، الذين هجموا على بلدة (عوريف) جنوب نابلس، مساء اليوم.

إلى ذلك، قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن الشاب شحادة، أصيب برصاصة في الصدر، ووصفت حالته بالخطيرة جداً، قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده، فيما أصيب الطفل همام صبحي (16 عاماً) برصاصة في القدم، خلال تصدي المواطنين لهجوم مستوطنين في قرية عوريف.

أخبار ذات صلة

إصابة طفلة بجروح خطيرة اثر سقوطها من الطابق الرابع

إصابة طفلة بجروح خطيرة اثر سقوطها من الطابق الرابع

استشهاد أحد عناصر المقاومة في انفجار عرضي شمال قطاع غزة

استشهاد أحد عناصر المقاومة في انفجار عرضي شمال قطاع غزة

السلطات الإسرائيلية تستأنف أعمال البناء بمستوطنة &#34;حيران&#34;

السلطات الإسرائيلية تستأنف أعمال البناء بمستوطنة "حيران"

قافلة بحرية لكسر حصار غزة منتصف تموز

قافلة بحرية لكسر حصار غزة منتصف تموز

ما قصة &#34;خُطبة الوداع&#34; و&#34;العشاء الأخير&#34; لأبو مازن بثوري فتح؟

ما قصة "خُطبة الوداع" و"العشاء الأخير" لأبو مازن بثوري فتح؟

قريبًا.. مؤتمر صحفي حاسم في تاريخ (أونروا)

قريبًا.. مؤتمر صحفي حاسم في تاريخ (أونروا)

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

إصابة طفلة بجروح خطيرة اثر سقوطها من الطابق الرابع

إصابة طفلة بجروح خطيرة اثر سقوطها من الطابق الرابع

السلطات الإسرائيلية تستأنف أعمال البناء بمستوطنة &#34;حيران&#34;

السلطات الإسرائيلية تستأنف أعمال البناء بمستوطنة "حيران"

المالكي يُجري جولة خارجية لدول أمريكا اللاتينية

المالكي يُجري جولة خارجية لدول أمريكا اللاتينية

فيديو: نجاح الزراعة العضوية في قطاع غزة

فيديو: نجاح الزراعة العضوية في قطاع غزة

عربي

انتشال مئات المهاجرين بين ليبيا وإيطاليا

انتشال مئات المهاجرين بين ليبيا وإيطاليا

محامي مصري: &#34;أولتراس&#34; صناعة إخوانية

محامي مصري: "أولتراس" صناعة إخوانية

محكمة مصرية تُصدر حكماً بإعدام 10 متهمين بقضية &#34;خلية إمبابة&#34;

محكمة مصرية تُصدر حكماً بإعدام 10 متهمين بقضية "خلية إمبابة"

الوليد بن طلال خارج قائمة أثرياء العالم لهذا السبب

الوليد بن طلال خارج قائمة أثرياء العالم لهذا السبب

منوعات

نسرين طافش تستقر بالقاهرة.. وتشارك في بطولة عمل مصري جديد قريبا

نسرين طافش تستقر بالقاهرة.. وتشارك في بطولة عمل مصري جديد قريبا

صور: تيم حسن يحضن وفاء الكيلاني.. شاهدوا تعليقات &#34;الغيورين&#34;

صور: تيم حسن يحضن وفاء الكيلاني.. شاهدوا تعليقات "الغيورين"

فيديو: شاهد لحظة سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح

فيديو: شاهد لحظة سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح

صور جديدة للطفلة منه عرفة تظهرها كاملة الأنوثة

صور جديدة للطفلة منه عرفة تظهرها كاملة الأنوثة