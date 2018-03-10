المالكي يُجري جولة خارجية لدول أمريكا اللاتينية

رام الله - دنيا الوطن

يبدأ اليوم وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، ووفد مرافق له، يضم المستشار حنان جرار، مدير الإدارة العامة للأمريكيتين والكاريبي، جولة إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية بهدف التشاور في آخر المستجدات السياسية، وتعزيز العلاقات الثنائية، والتباحث في مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.



يستهل الوزير المالكي، جولته بالمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس التشيلي المنتخب بنييرا يومي 10 و11 آذار/ مارس، ممثلاً عن الرئيس محمود عباس، حيث من المتوقع، أن يلتقي على هامش التنصيب بمجموعة من رؤساء الدول ووزراء الخارجية المشاركين في الاحتفالات، بالإضافة إلى عقد جملة من اللقاءات مع الجاليات الفلسطينية، وبعض الفعاليات التشيلية.



ويتوجه المالكي، بعدها في زيارة رسمية إلى الأرجنتين، وهي الزيارة الأولى بعد تسلم الرئيس ماكري مقاليد الحكم، حيث من المتوقع، أن يبحث الجانبان الفلسطيني والأرجنتيني سلسلة من الاجتماعات المكثفة، في سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين.



يتوجه على إثرها الوزير، والوفد المرافق له في زيارة رسمية إلى كولومبيا، وهي المحطة الثالثة له في هذه الجولة، والتي سيلتقي خلالها مع وزيرة الخارجية، لبحث آفاق وسبل التعاون، خاصة في المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، يليها عدة لقاءات مع أبناء الجالية الفلسطينية في كولومبيا والقادمين من عدة دول مجاورة.



كما أنه من المقرر، أن يشارك وزير الخارجية والمغتربين في الاجتماع الوزاري الثالث والعشرين لوزراء خارجية منظمة حوض الكاريبي، والمزمع عقده في جزيرة مارغريتا/ فنزويلا وهي المحطة الأخيرة في جولته القارية، والتي تعتبر أول مشاركة رسمية، بعد انضمام دولة فلسطين رسمياً لمنظمة حوض الكاريبي، وحصولها على صفة دولة مراقب العام الماضي بتاريخ 11 آذار/ مارس2017.