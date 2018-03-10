فيديو: نجاح الزراعة العضوية في قطاع غزة

خاص دنيا الوطن- عبد الله أبو حشيشاتجه الكثير من المواطنين في قطاع غزة، لاستخدام الخضروات والفواكه العضوية، نتيجة لعدم استخدام المبيدات الزراعية في زراعتها.وتتميز الزراعة العضوية، أنها تأخذ فترة نضج الثمرة على الشجرة كامل مدتها، دون استخدام المبيدات، حيث تكون أسعارها مرتفعة لحد ما، عكس باقي الخضروات التي يتم زراعتها بالطريقة الاعتيادية.ويقول أيمن صبح، مزارع ومختص بالزراعة العضوية: إن ما يميز هذه الزراعة عن غيرها، أنها بعيدة كل البعد عن المبيدات الزراعية، التي تسبب الأمراض للمواطنين.وأوضح صبح لـ"دنيا الوطن"، أن كثرة توجه المواطنين لشراء المزروعات العضوية، دفعه لبناء جلسة على مساحة قليلة، من المزرعة لانتظارهم فيها، من أجل تلبية احتياجاتهم من المزروعات.ويقوم صبح، بزراعة العديد من المزروعات من أهمها: الفراولة المعلقة، بجانب الخضروات مثل الخيار والبندورة والباذنجان والملفوف الأحمر والخس، وكلها تتميز بعدم وجود مبيدات أو أسمدة كيماوية فيها.