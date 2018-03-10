ملحم: خطة لتغذية غزة بالكهرباء المصرية دون التأثر بالوضع الأمني بسيناء

رام الله - دنيا الوطن

قال ظافر ملحم، القائم بأعمال سلطة الطاقة والموارد الطبيعية: إنهم خاطبوا الجانب المصري، لرفع نسبة الخطوط المغذية لقطاع غزة.



وأضاف ملحم في تصريحات إذاعية لـ (صوت فلسطين): سنقوم بمتابعة ذلك مع الجانب المصري، وسأذهب لقطاع غزة غدًا، للقاء الوفد الأمني المصري، بهدف وضع خطة لتغذية قطاع غزة بالكهرباء من مصر، دون أن تتأثر بالوضع الأمني في سيناء.



وأوضح أن الخطة، لدى سلطة الطاقة، هي إعادة تأهيل كامل لهذه الخطوط، بالتواصل مع الجانب المصري، وزيادة نسبة الطاقة الواردة، متابعًا: هذا سيمكننا من توريد كميات من الطاقة، وحل جميع مشاكل الانقطاعات المتكررة، في قطاع غزة.