محكمة مصرية تُصدر حكماً بإعدام 10 متهمين بقضية "خلية إمبابة"

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة جنايات الجيزة في مصر اليوم السبت، حكماً بالإعدام شنقاً على 10 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية إمبابة"، في إشارة إلى حي إمبابة بمحافظة الجيزة.



كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على خمسة متهمين آخرين في القضية ذاتها، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



ووجهت النيابة للمتهمين، تهمة تأسيس جماعة على خلاف القانون بين عامي 2013 و2015.



وذكرت لائحة الاتهام، أن الهدف من تأسيس الجماعة "الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم، والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة والشرطة، وحيازة الأسلحة النارية".



وتشمل قضية "خلية إمبابة" 16 متهماً، توفي أحدهم أثناء المحاكمة، في حين لا يزال ثلاثة منهم هاربين، وفق ما ذكرت مصادر محلية مصرية.



وبمقدور المُدانين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد.