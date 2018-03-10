نتنياهو يطالب واشنطن بمزيد من التقليصات على ميزانية (أونروا)

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة العبرية العاشرة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالب بإجراء تقليص إضافي على موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ونقل مكاتبها للعاصمة الأردنية عمان.



وحسب القناة، فإن نتنياهو عبر خلال اجتماعه الأخير مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في لقائهما بمدينة ميونيخ قبل أسابيع، عن انزعاجه من الدور الذي تقوم به (أونروا) لأنها تعمل على تخليد مشكلة اللاجئين.



وأوضحت القناة، أن نتنياهو لديه رغبة باقتطاع بعض من موازنة (أونروا)، وتحويلها مباشرة للأردن، حيث يوجد على أراضيها ثلاثة ملايين لاجئ فلسطيني، مبينة أن نتنياهو عرض الموضوع رسمياً على الأمين العام.



وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، في 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، عن تجميد مبلغ 65 مليون دولار من مساعداتها لـ (أونروا).