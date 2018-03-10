سلطة النقد تعقد ورشة حول تعليمات تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية





وهدفت ورشة العمل، التي افتتحها المكلف بالإشراف على دائرة الرقابة والتفتيش من سلطة النقد السيد إياد نصار، إلى تعزيز التواصل ما بين كافة الأطراف المعنية بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) ووضع المصارف في صورة المتطلبات الرئيسية من التعليمات المزمع إصدارها بنسختها النهائية خلال الفترة القليلة القادمة، وتوضيح بعض الجوانب بناءً على الاستفسارات والتعليقات الواردة، وذلك من أجل ضمان الحد الأدنى من الاتساق في التطبيق على مستوى القطاع المصرفي.



وقدم السيد جيرالد إدواردز وفريق دائرة الرقابة من سلطة النقد عرضاً حول آليات متابعة إصدار التعليمات واستكمال الجهود في تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9)، لاسيما إجراء تحسينات على الجزئيات المتعلقة بالرقابة على إجراءات المصارف في تكوين المخصصات بناءً على نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة ضمن منهجية الرقابة المبنية على المخاطر (RBS) وكذلك العمل على إصدار تعليمات بشأن أنظمة التصنيف الداخلي.



يشار إلى أن تطبيق المعيار (IFRS9) يأتي استكمالاً لجهود سلطة النقد الرامية إلى تعزيز إدارة المخاطر في فلسطين خلال السنوات القليلة الماضية والتي شملت من بين عدة أمور أبرزها تطبيق متطلبات (بازل 2) وتطوراتها، حيث إن العمل جارٍ حالياً للتطبيق الكامل لمتطلبات (بازل 3) بناءً على الخطة الاستراتيجية لسلطة النقد، إضافة إلى تبني المنهجية الرقابية المبنية على المخاطر (RBS).



رام الله - دنيا الوطنعقدت سلطة النقد الفلسطينية، ورشة عمل حول تعليمات وإرشادات تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9)، قدمها الخبير المكلف من صندوق النقد الدولي من خلال مركز المساعدة التقنية لمنطقة الشرق الأوسط (METAC) السيد/ جيرالد ادواردز، وفريق دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد.وشارك في الورشة مدراء الدوائر المالية والمخاطر والتدقيق الداخلي والتسهيلات من المصارف، وممثلو شركات التدقيق الخارجي، وموظفو دائرة الرقابة والتفتيش من سلطة النقد.