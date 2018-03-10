القوى الوطنية والإسلامية تدعو لاعتبار الجمعة يوم تصعيد ميداني

دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى توسيع المشاركة الشعبية في الأنشطة والفعاليات الميدانية المقاومة للاحتلال على كافة نقاط الاحتكاك والتماس، وخلق نقاط جديدة لإرباك الاحتلال ومستوطنيه، واعتبار الجمعة، يوم تصعيد ميداني شامل على نقاط الاحتكاك والتماس، ستكون المسيرة بعد صلاة الجمعة على حاجز بيت إيل الاحتلالي.





جاء ذلك في بيان صحفي وصلت نسخة عنه:





وجاء في البيان: "إن القوى الوطنية والإسلامية وهي تُحيي جماهير شعبنا وحركته النسوية التي أحيت الثامن من آذار بتصميم على المضي قدماً تجسيداً لدور المرأة في الكفاح الوطني شريكاً كاملاً على طريق الحرية والاستقلال، وانتزاع حقوق شعبنا، وتحيي المشاركة الواسعة في مسيرة التحدي على حاجز قلنديا الاحتلالي للاتحاد العام والأطر والمؤسسات النسوية رغم قمع الاحتلال الوحشي للمسيرة، وتتوجه بالتحية للأم الفلسطينية أمهات الشهداء والجرحى والأسرى عنواناً للمرأة المكافحة ورمزاً من رموز صمودنا الوطني في إطار الثورة الفلسطينية والانتفاضات الباسلة لشعبنا على مر العقود لمناسبة يوم الأم، مؤكدين مضي شعبنا على طريق الكرامة والملحمة التي سطرها في معركة الكرامة عدد قليل من المقاتلين الأبطال ليحطموا اسطورة جيش الاحتلال، وصناع ملحمة يوم الأرض الخالد لأهلنا في الداخل المحتل للبقاء والصمود وإفشال مخططات التهويد والحفاظ على الهوية الوطنية في الجليل والمثلث والنقب.





ان القوى وهي تؤكد استمرار الفعل الشعبي في محافظة الاباء والاصرار رام الله والبيرة الشهداء والكفاح المتواصل رفضا لمحاولات الولايات المتحدة تصفية القضية الوطنية، ورفضا لصفقة القرن المزعومة التي لن تنجح على صخرة مقاومة شعبنا، ولن تستطيع الانتقاص من ذرة تراب من ارض فلسطين باعتبارها حق طبيعي وقانوني وشرعي لشعبنا، وتدعو لاستمرار المقاومة الشعبية بكل الاشكال المتاحة رفضا لتكريس سياسة الامر الواقع وتمسكا بحقوقنا في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني تؤكد على ما يلي:





- تستنكر إقدام الاحتلال على اقتحام جامعة بيرزيت واعتقال رئيس مجلس طلبتها وتدعو لمحاسبة دولة الاحتلال على هذا الفعل الإجرامي من خلال الاتحاد الدولي للصحفيين، والمؤسسات القانونية والحقوقية.





- تدعو لتوسيع المشاركة الشعبية في الانشطة والفعاليات الميدانية المقاومة للاحتلال على كافة نقاط الاحتكاك والتماس وخلق نقاط جديدة لارباك الاحتلال ومستوطنيه





- تدعو لاعتبار الجمعة يوم تصعيد ميداني شامل على نقاط الاحتكاك والتماس ستكون المسيرة بعد صلاة الجمعة على حاجز بيت ايل الاحتلالي





- تدعو القوى لحماية دولية فورية لشعبنا تحت الاحتلال امام ارهاب دولة الاحتلال وما يمثله غلاة التطرف من المستوطنين من خطر على ابناء شعبنا الامنين، ودعوة الامم المتحدة لتنفيذ الالتزامات الدولية بهذا الخصوص حتى انهاء الاحتلال عن ارضنا





- تدعو القوى لتوسع حملات المقاطعة وخصوصاً على المستوى المحلي، والتصدي للتطبيع بكل أشكاله.





إن القوى وهي تدعو للعودة للارض ومواجهة قطعان المستوطنين الذين يستهدفونها، وحمايتها والدفاع عنها بكل الامكانات المتاحة لتعاهد جماهير شعبنا بالمضي على طريق الكفاح والمقاومة حتى كنس الاحتلال عن ارضنا وقيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس، وتدعو لاتمام التحضيرات الجارية لعدد من المناسبات الوطنية خلال الاسابيع القادمة يوم الارض، ويوم الاسير، والنكبة، ووصلا لذكرى الخامس من حزيران باوسع حشد وطني وشعبي واسماع صوت شعبنا باننا ماضون على طريق الشهداء حتى الحرية والاستقلال".

رام الله - دنيا الوطن