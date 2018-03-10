حلس يستقبل الفائزين في الانتخابات الداخلية للمحامين بحركة (فتح)

رام الله - دنيا الوطن

استقبل أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) مفوض التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية، مرشحي حركة فتح لانتخابات نقابة المحامين الفائزين في الانتخابات الداخلية للحركة.



حيث أختار المحامون الفتحاويون ممثلي الحركة في انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين لدورة 2018- 2021، من خلال الانتخابات الداخلية (البرايمرز) في جو سادته روح التنافس الشريف والمسؤولية التنظيمية العالية، مجسدين بذلك السلوك الديمقراطي داخل أطر ومؤسسات الحركة.



وبانتهاء العملية الديمقراطية الداخلية، تكون حركة فتح قد اختارت ممثليها الذين سوف يخوضون المنافسة مع باقي الكتل النقابية الأخرى على مقاعد نقابة المحامين المخصصة للمحافظات الجنوبية.



وتتكون قائمة فتح من الأساتذة المحامين: سلامة بسيسو، وعبد العزيز الغلاييني، ورنا الحداد، وشعبان الجرجير، وعلي الدن، وزياد النجار.