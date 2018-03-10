إتلاف 175 مركبة غير قانونية شرق الخليل

رام الله - دنيا الوطن

أتلفت الشرطة، بإسناد من الأجهزة الأمنية، فجر اليوم السبت، 175 مركبة غير قانونية في بلدات شرق الخليل.



وأوضح الناطق الرسمي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، أن الشرطة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، نفذت فجر اليوم السبت، حملة للقضاء على المركبات غير القانونية في بلدتي سعير والشيوخ شرقي الخليل.



وأضاف ارزيقات، أن الحملة بدأت الساعة الواحدة فجراً، واستمرت لمدة خمس ساعات، جرى خلالها ضبط وإتلاف 175 مركبة غير قانونية.



وأكد ارزيقات استمرار هذه الحملات للقضاء على هذه الظاهرة، تنفيذاً لتعليمات مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، لما تشكله من خطورة حقيقية على حياة المواطنين.