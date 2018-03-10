عريقات: نتنياهو يُريد دولة (بنظامين) والدولة متساوية الحقوق غير مقبولة إسرائيلياً

عريقات: نتنياهو يُريد دولة (بنظامين) والدولة متساوية الحقوق غير مقبولة إسرائيلياً
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير - صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين حالياً لا بد أن يسبقها تحقيق المصالحة، لأنه لا يوجد ما يبرر استمرار هذه الصفحة السوداء من تاريخ فلسطين.

وأضاف عريقات، لقناة (الجزيرة) القطرية، أنه لا بد من عقد قمة عربية، وأن يكون الموقف العربي موحداً فيما يتعلق بالاستناد إلى القانون الدولي والشرعية الدولية والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في اعتبار القدس الشرقية بالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة عاصمة لدولة فلسطين.

وأوضح عريقات، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استطاع الحصول على تأييد كامل من الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي ودول عدم الانحياز، مشيراً إلى كلمته مؤخراً أمام مجلس الأمن الدولي، وقال إن الداخل الفلسطيني أيضاً بحاجة إلى عقد المجلس الوطني الفلسطيني، واستمرار بناء المؤسسات وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني على الأرض.

واعتبر عريقات، أن فترة المفاوضات التقليدية انتهت، وأن إدارة ترامب دخلت في مرحلة فرض الحلول، واستخلصت أنه لن تكون هناك قيادة فلسطينية تقبل بما تريده إسرائيل، وهي الآن بدأت في تنفيذ صفقتها بإسقاط القدس وإسقاط اللاجئين وبسط السيادة على المستوطنات، وغيرها من الإجراءات، ونحن لن نكون طرفاً في ذلك، وفق عريقات.

وقال: إن العالم لن يقف بوجه أميركا من أجل فلسطين، والدول العربية لن تقطع علاقاتها مع واشنطن لهذا السبب، ولا نطلب من أحد الصدام مع أميركا، ونطالب من الجميع مساندتنا فيما يتعلق بالقانون والقرارات الدولية".

وتابع عريقات: "موقفنا وموقف العالم هو خيار الدولتين على حدود عام 1967، لكن نتنياهو وترامب أسقطا هذا الخيار"، معتبراً أن السيناريوهات المطروحة حالياً، تنحصر في سيناريو دولة (بنظامين)، وهو ما يريده نتنياهو على طريقة (الأبرتهايد) وهو ما يحاولون فرضه، لكنه سيناريو لن يقبله أي فلسطيني ولا عربي ولا إنسان في العالم.

وأضاف أن السيناريو الثاني، هو ما يطالب به الآن بعض الشباب الفلسطينيين، وهو دولة واحدة بحقوق متساوية، وهو سيناريو لن يقبله أي إسرائيلي، لأنه يعني نهاية إسرائيل، لذلك فإن الجانب الفلسطيني، يعزز صمود أبناء الشعب الفلسطيني على الأرض.

أخبار ذات صلة

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لاعتبار الجمعة يوم تصعيد ميداني

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لاعتبار الجمعة يوم تصعيد ميداني

هل حقق الوفد الأمني المصري اختراقاً بملف تمكين الحكومة؟

هل حقق الوفد الأمني المصري اختراقاً بملف تمكين الحكومة؟

حلس يستقبل الفائزين في الانتخابات الداخلية للمحامين بحركة (فتح)

حلس يستقبل الفائزين في الانتخابات الداخلية للمحامين بحركة (فتح)

إتلاف 175 مركبة غير قانونية شرق الخليل

إتلاف 175 مركبة غير قانونية شرق الخليل

صيدم: اعتماد تخصصي العلوم الجنائية والعلاقات الدولية والدبلوماسية بجامعة الاستقلال

صيدم: اعتماد تخصصي العلوم الجنائية والعلاقات الدولية والدبلوماسية بجامعة الاستقلال

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لاعتبار الجمعة يوم تصعيد ميداني

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لاعتبار الجمعة يوم تصعيد ميداني

حلس يستقبل الفائزين في الانتخابات الداخلية للمحامين بحركة (فتح)

حلس يستقبل الفائزين في الانتخابات الداخلية للمحامين بحركة (فتح)

إتلاف 175 مركبة غير قانونية شرق الخليل

إتلاف 175 مركبة غير قانونية شرق الخليل

صيدم: اعتماد تخصصي العلوم الجنائية والعلاقات الدولية والدبلوماسية بجامعة الاستقلال

صيدم: اعتماد تخصصي العلوم الجنائية والعلاقات الدولية والدبلوماسية بجامعة الاستقلال

عربي

الوليد بن طلال خارج قائمة أثرياء العالم لهذا السبب

الوليد بن طلال خارج قائمة أثرياء العالم لهذا السبب

رسميًا: &#34;الحشد الشعبي&#34; ضمن القوات العراقية

رسميًا: "الحشد الشعبي" ضمن القوات العراقية

ملك البحرين: (الربيع العربي) مؤامرة على المنطقة.. وإيران دولة فاشلة

ملك البحرين: (الربيع العربي) مؤامرة على المنطقة.. وإيران دولة فاشلة

مسؤول مغربي: الجزائر لا مصداقية لها للحديث عن حقوق الإنسان

مسؤول مغربي: الجزائر لا مصداقية لها للحديث عن حقوق الإنسان

منوعات

صور: تيم حسن يحضن وفاء الكيلاني.. شاهدوا تعليقات &#34;الغيورين&#34;

صور: تيم حسن يحضن وفاء الكيلاني.. شاهدوا تعليقات "الغيورين"

فيديو: شاهد لحظة سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح

فيديو: شاهد لحظة سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح

صور جديدة للطفلة منه عرفة تظهرها كاملة الأنوثة

صور جديدة للطفلة منه عرفة تظهرها كاملة الأنوثة

صور: هل تزوجت علا رامي من جديد؟

صور: هل تزوجت علا رامي من جديد؟