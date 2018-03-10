صيدم: اعتماد تخصصي العلوم الجنائية والعلاقات الدولية والدبلوماسية بجامعة الاستقلال

رام الله - دنيا الوطن

سلّم وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم، رئيس جامعة الاستقلال د. عبد الناصر القدومي، اعتمادين لتخصصي العلوم الجنائية والعلاقات الدولية والدبلوماسية، وذلك لدرجة البكالوريوس.



وفي هذا السياق، أعرب صيدم عن أمله بأن يقدم التخصصان الفائدة العلمية اللازمة للطلبة، لافتاً إلى أن اعتماد تخصص العلاقات الدولية والدبلوماسية في (الاستقلال)، باعتبارها جامعة عسكرية، يضمن إعداد كوادر عسكرية وتمكينها، لتكون مؤهلة وقادرة على التميز في الحقل الدولي خاصة في السلك الدبلوماسي؛ من خلال رفدها بالمعارف والعلوم الأمنية المتخصصة.



وأشار الوزير إلى تركيز الوزارة على المعايير التي تضمن النوعية في قطاع التعليم العالي، وعدم تكرار البرامج التي لا تلبي حاجات سوق العمل المحلية والعالمية، ولا تتماشى مع متطلبات تحقيق التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، منوهاً في هذا السياق إلى أن اعتماد التخصصين، يتقاطع وهذه الرؤية التي تركز على تحقيق النوعية، وعدم تكرار التخصصات الأكاديمية.



وأشاد صيدم بجامعة الاستقلال وإنجازاتها وبرامجها النوعية؛ متمنياً لها ولكافة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين المزيد من التطور والازدهار.



من جهته، شكر القدومي الوزير صيدم، وطاقم الوزارة على اعتماد هذين التخصصين، مؤكداً على رسالة جامعة الاستقلال ودورها في خدمة الشعب والقضية الفلسطينية، لافتاً إلى تركيز الجامعة على البرامج الجديدة والنوعية.



وثمن جهود الوزارة في خدمة القطاع التعليمي من خلال الخطط والبرامج، التي تستهدف الرقي بهذا القطاع للوصول به إلى العالمية.