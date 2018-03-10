الشرطة: مصرع شخصين و197 إصابة في حوادث سير الأسبوع الماضي

الشرطة: مصرع شخصين و197 إصابة في حوادث سير الأسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت المديرية العامة للشرطة، بأن شخصين قتلا، وأصيب 197 بجروح في 239 حادث سير، وقعت بالضفة الغربية الأسبوع الماضي.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، اليوم السبت، أن إدارة شرطة المرور سجلت 239 حادث سير، نتج عنها مصرع شخصين، وإصابة 197 شخصاً، وصفت إصابة ثلاثة منهم بالخطيرة، و13 بالمتوسطة، فيما وصفت إصابة 181 بالبسيطة.

وأشار البيان إلى أن شرطة المرور، فحصت الأسبوع الماضي، 7381 مركبة، وأنزلت عن الشارع 285 مركبة لا تتوفر فيها شروط السلامة العامة، فيما حررت 3867 مخالفة مرورية، وحجزت 205 مركبات للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 299 مركبة غير قانونية.

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