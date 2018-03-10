السلطة تعقد مؤتمراً للقدس في رام الله ﻿

رام الله - دنيا الوطن

دعت السلطة الوطنية الفلسطينية، عبر محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، جهات عربية وإسلامية ودولية، رسمية وغير رسمية، للمشاركة في مؤتمر (بيت المقدس الدولي التاسع)، الذي سيعقد في مقر المقاطعة في مدينة رام الله، وسط الضفة، وذلك في الحادي والثاني عشر من الشهر المقبل، برعاية الرئيس محمود عباس.



وتوافقت الدعوات مزامنة المؤتمر مع ذكرى الإسراء والمعراج؛ علماً أن المؤتمر السابق عقد في مدينة الخليل (جنوب)، وكلاهما امتداد للمؤتمر الإسلامي الأول، الذي عُقد في مدينة القدس عام 1931 بدعوة من أمين الحسيني، فيما أعاد الرئيس إحياء المؤتمر الثاني، بعد سنوات طويلة في 2011.



وعلمت (الأخبار) من مصادر في رام الله، أنه وُجِّهَت دعوات إلى كثير من الدول العربية والإسلامية، وممن تلقوا الدعوة وزير الأوقاف القطري، وكذلك التركي، بجانب شخصيات رسمية ووزراء.



ووصلت الدعوة أيضاً إلى عدد كبير من جهات الإفتاء في العالم، منهم مفتي جمهورية الشيشان، ومفتي روسيا.



وسيدخل هؤلاء غالباً عبر جسر الكرامة، أي إنهم سيمرون على الجانب الأردني ثم الإسرائيلي ثم الفلسطيني، وهو ما يعني تنسيق السلطة مع سلطات الاحتلال لدخولهم.



كذلك وُجهت دعوات إلى وزراء خارجية، فيما يتوقع أو يرسل الرؤساء والملوك، ممثلين عنهم على مستوى وزاري أو رؤساء ديوان.



وهذا المؤتمر مثل سابقيه، سيكون شكلياً ويخرج بالتأكيدات المعتادة من المؤتمرات، لكنه من وجهة نظر السلطة، جزء من الردّ على خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالطريقة السلمية.