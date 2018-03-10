ماكرون يؤكد دعم بلاده لوكالة (أونروا)

ماكرون يؤكد دعم بلاده لوكالة (أونروا)
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن دعم بلاده لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بحسب ما جاء في بيان صَدر عن الرئاسة الفرنسية أول أمس الخميس.

جاء ذلك، خلال استقباله بيير كرينبول المفوض العام لوكالة (أونروا)، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (الأيام).

وأكد البيان على أنه من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي لدعم (أونروا) وتمكينها من تنفيذ برامجها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وأفاد البيان أن هذه هي الرسالة التي ستحملها فرنسا إلى مؤتمر المانحين في 15 آذار/ مارس المقبل في روما.

وذكر البيان أن (أونروا) التي تواجه مصاعب مالية، تؤدي دوراً ضرورياً وأساسياً في تقديم العون لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني.

هذا، وشدد ماكرون على تصميم فرنسا على العمل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يمر كذلك عبر إيجاد حل عادل ودائم لقضية اللاجئين.

وحجبت الولايات المتحدة، في كانون الثاني/ يناير، نحو نصف المساعدات التي تمنحها للفلسطينيين عبر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

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