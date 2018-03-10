الدفاع المدني يتعامل مع 22 حادث حريق وإنقاذ الجمعة

- ثلاث إصابات في حادث سير تصادم بين مركبتين في بلدة كفر صور جنوب طولكرم، والتعامل مع حادث سير تصادم بين مركبتين في بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، والتعامل مع حادث دهس في شارع الإرسال بمدينة رام الله.





- سحب مركبة عالقة قرب مدخل مدينة أريحا الجنوبي، ومركبة على الشارع الرئيس في مدينة طوباس.



- إزالة الزيوت عن الشارع العام في بلدة العبيدية شرق بيت لحم، وبلدة العوجا شمال أريحا.





- إزالة شجرة آيلة للسقوط في مدينة الدوحة غرب بيت لحم.



- تأمين موقع سقوط خطوط شبكة التيار الكهربائي في مدينة طولكرم.



وعلى صعيد آخر كانت أبرز حالات الإطفاء والحرائق بجزء من التفاصيل كانت:



- احتراق لوحة كهرباء داخل مخزن بحي الطيرة في مدينة رام الله، ولوحة كهرباء على عمود خشبي في مدينة أريحا.



- احتراق غرفة الضيوف بأحد المنازل في بلدة بديا شمال غرب سلفيت، وغرفة الضيوف بأحد الشقق السكنية الطابق الثاني ببلدة سيلة الحارثية غرب جنين.



- احتراق مخلفات وأغراض داخل منزل قديم ومهجور في بلدة بروقين غرب سلفيت.



- احتراق مركبتين خارج الخدمة في بلدة الرام شمال القدس.







رام الله - دنيا الوطنتعاملت طواقم الدفاع المدني خلال يوم الجمعة، مع 22 حادثاً، منها 11 حالة إطفاء حوادث حرائق و11 حالة تقديم مساعدة، وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة.وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن أبرز حوادث الإنقاذ، وحالة تقديم المساعدة بجزء من التفاصيل كانت: