الوليد بن طلال خارج قائمة أثرياء العالم لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطن

استثنت مجلة (فوربس) الأمريكية الاقتصادية، الأسبوع الماضي للمرة الأولى الأثرياء السعوديين من قائمتها لأثرياء العرب 2018، من بينهم رجال أعمال، وهو ما ترتب عليه خروج الأمير الوليد بن طلال.



وفضّلت المجلة، عدم إدراج عشرة أثرياء سعوديين في القائمة، على خلفية تقارير تفيد بمصادرة بعض الأصول، عقب احتجاز ما يقرب من 200 شخصية بارزة في المجتمع السعودي، من بينهم أثرياء ورجال أعمال.



وذكرت المجلة في قائمتها الصادرة في شهر آذار/مارس الجاري، أن صافي الثروات بلغ 76.7 مليار دولار، والتي توزعت على 31 ثرياً عربياً.



وتصدّرت مصر المركز الأول، في شخص رجل الأعمال ناصف ساويرس، بصافي ثروة قدرها 6.6 مليار دولار، بعدما كان في المركز الخامس في قائمة العام الماضي، بينما تصدرت الإمارات على الدول العربية، من حيث عدد الأثرياء العرب في القائمة بسبعة أثرياء، تلتها مصر بستة أثرياء.



وجاء الإماراتيان عبد الله بن أحمد الغرير وماجد الفطيم في المركز الثاني والثالث، بصافي ثروات قدرها 5.9 مليار دولار و4.6 مليار دولار، بينما احتل رئيس وزراء لبنان سعد الحريري المركز الـ21، بصافي ثروة 1.5 مليار دولار، ليتفوق على الأخوين الخرافي من الكويت، اللذان جاءا في المركز الـ23 بصافي ثروات 1.2 مليار دولار.



واعتمدت مجلة "فوربس" عند إعداد قائمتها لـ"أثرياء العالم العربي في 2018" على أسعار إغلاق الأسهم، وأسعار صرف العملات بتاريخ التاسع من شباط/فبراير 2018، وأن قياسها للثروات اقتصر على الأفراد فقط، دون التطرق إلى العائلات متعددة الأجيال، التي تتشارك ثروات طائلة، على الرغم من تمرير جانب من تلك الثروات إلى الأبناء والزوجات.



وبينما أشارت المجلة إلى أن بعض رجال الأعمال يشاركون القوائم المالية معها، إلا أنها نوّهت بأنها لا تزعم معرفتها لكل قوائم الأثرياء المالية.