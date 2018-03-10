نفتالي بينت عينه على رئاسة الحكومة والجيش

رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت رئيس حزب (البيت اليهودي)، أنه إذا قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حل الائتلاف الحالي، وإجراء انتخابات مبكرة، فإنه سيطالب بحقيبة الجيش، في أي ائتلاف مستقبلي يقوده نتنياهو، كشرط لانضمامه إلى الحكومة.



وأضاف بينت، لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "لا أنوي دفع نتنياهو إلى الخارج، لكنه إذا كان هو من سيشكل الحكومة المقبلة، أنوي بالتأكيد مطالبته بحقيبة الجيش، وإذا نزل عن الحلبة السياسية فسأنافس على رئاسة الحكومة".