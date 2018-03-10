الصفدي: السلام يجب أن يُلبي حق الفلسطينيين بالحرية والدولة





وقال كونو: إن الأردن شريك مهم لليابان وركيزة لجهود تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.



كما بحث الصفدي ونظيره الياباني التحديات التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.



وشكر وزير الخارجية كونو على الدعم الذي تقدمه اليابان لـ (أونروا) إذ إنها سابع أكبر داعم للوكالة، مؤكداً ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتوفير المخصصات المالية اللازمة للوكالة، لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين، وفق تكليفها الأممي.



ودعا الصفدي كونو إلى المؤتمر الدولي الذي ستنظمه المملكة بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والسويد في الخامس عشر من الشهر الجاري في روما، لحشد الدعم لـ (أونروا).



بدوره، أكد آبي دعم بلاده لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي شدد الصفدي على أنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم.



رام الله - دنيا الوطنأكد أيمن الصفدي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في تصريحات صحفية، أن الجامعة العربية، كلفت الوفد الوزاري العربي السداسي بالتواصل مع المجتمع الدولي، للحد من تبعات قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس، وحثه على الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، ولإطلاق جهد فاعل لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.جاء ذلك، خلال لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ووزير الخارجية تارو كونو، لافتاً إلى أن لطوكيو دوراً أساسياً في جهود تحقيق السلام، ما يجعلها محطة رئيسة لا بد من التواصل معها، ونقل وجهة النظر العربية لها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (بترا) الأردنية.وقال الصفدي: "إن السلام خيار استراتيجي عربي، وإن تحقيق السلام الشامل والدائم شرطه تلبية حق الفلسطينيين في الحرية والدولة".وحذر الصفدي من أن إجراءات إسرائيل الأحادية اللاشرعية هي التي تقوض حل الدولتين، وتكرس بيئة اليأس التي يعتاش عليها التطرّف.كما حذّر من محاولات إسرائيل لفرض حقائق جديدة على الأرض في القدس.وأكد الصفدي على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات الإسلامية والمسيحية التي يرعاها جلالة الملك عبد الله الثاني بصفته الوصي عليها.وبين الوزير الأردني، أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي، يحسم مصيرها بالتفاوض المباشر، وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن القدس الشرقية أرض محتلة، يجب أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية.وثمن الصفدي دعم اليابان لحل الدولتين، وتأكيدها على وضع القدس قضية من قضايا الوضع النهائي، يحسم مصيرها بالتفاوض المباشر، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.من جانبه، أكد كونو متانة علاقات التعاون والصداقة بين اليابان والأردن، مشدداً على استمرار التعاون والتنسيق مع المملكة من أجل تطوير العلاقات الثنائية والعمل لتحقيق السلام.