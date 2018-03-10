خيانة داخل (المعسكر الصهيوني)

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت احرونوت) العبرية: إن قيادة (المعسكر الصهيوني) شهدت مواجهة شرسة بين رئيس الحزب، آفي غباي، وزعيم المعارضة عضو الكنيست إسحق هرتسوغ، بعد مبادرة هرتسوغ لتشكيل حكومة بديلة بدلاً من الذهاب إلى الانتخابات، حيث اعتبرت الأمر (خيانة).



وكان هرتسوغ، وكذلك رئيس الكتلة في الكنيست، النائب يوئيل حسون، قد تحدثا إلى كبار المسؤولين في الائتلاف حول إمكانية تشكيل حكومة بديلة بدون نتنياهو، ويكون المرشح لمنصب رئيس الوزراء من أحزاب الائتلاف.



وأوضح هرتسوغ وحسون، أنه يمكن بهذه الطريقة الإطاحة بنتنياهو، بسبب شبهات الفساد، والحيلولة دون إجراء انتخابات مبكرة، وهي خطوة تعارضها معظم كتل الكنيست.



وبحسب (يديعوت)، لم يتم إطلاع غباي على هذه المبادرة، وأعلن في المحادثات المغلقة، رفضه لها، واتهم هرتسوغ بحياكة "صفقات"، على حد تعبيره.



وقال غباي في محادثات مع المقربين منه: "أنا لا أوافق على ذلك، ولا يوجد أي جدوى في التعامل مع الصفقات، وإنما يجب التوجه للانتخابات.. هذا هو الطريق الصحيح".



وقال مسؤولون في حزب (العمل): إنه على الرغم من سوء وضع غباي في استطلاعات الرأي، فإنه لا يخشى الذهاب إلى صناديق الاقتراع، ويرفض كل المحاولات المصطنعة لتشكيل حكومة بديلة.