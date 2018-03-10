رسميًا: "الحشد الشعبي" ضمن القوات العراقية

رام الله - دنيا الوطن

أصدر حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، مرسومًا يُضفي الصفة الرسمية، على ضم فصائل شيعية مسلحة، إلى قوات الأمن في البلاد.



ووفق المرسوم، فقد أفضى إلى أن يحصل عناصر قوات (الحشد الشعبي)، الذي وفق، العديد من وسائل الإعلام العربية، فإن من جندهم هي إيران، سيحصلون على الكثير من حقوق أفراد الجيش.



وبحسب المرسوم، سيحصل المقاتلون على رواتب، تتساوى مع ما يتقاضاه أقرانهم من أفراد الجيش، كما ستطبق عليهم قوانين الخدمة العسكرية، وسيقبل منسوبو الحشد الشعبي في الكليات والمعاهد العسكرية.