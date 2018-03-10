ملك البحرين: (الربيع العربي) مؤامرة على المنطقة.. وإيران دولة فاشلة

ملك البحرين: (الربيع العربي) مؤامرة على المنطقة.. وإيران دولة فاشلة
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
رام الله - دنيا الوطن
وصف الملك البحرينى حمد بن عيسى آل خليفة، العلاقات بين القاهرة والمنامة بأنها (راسخة) وتضرب جذورها في عمق التاريخ.

ووفق ما نشرت صحيفة (الأهرام) التي أعدت الحوار مع ملك البحرين، فقد قال: إن قوة مصر مصدر قوة للعرب جميعاً، وإن أمن الخليج من أمن مصر واستقرارها، مُشددًا على ثقته في قدرة مصر على تطهير سيناء من الجماعات المسلحة.

وجدد حمد حديثه بأن (الربيع العربي) كان مؤامرة على المنطقة بدأت قبل أحداث عام 2011 بسنوات، وقال: ما سمي بالربيع العربي، كان مُخططاً تخريبياً لتقسيم وتفتيت الدول، وقد واجهنا هذا المخطط منذ 11 عاماً مضت، مضيفا:هناك تشابه كبير بين سير هذه الأحداث في مصر والبحرين، صحيح أن التوازن اختل بمصر لفترة، لكنها استعادت قوتها وريادتها بفضل الشعب الذي واجه المؤامرات، فمصر أصبحت في مقدمة دول مواجهة هذه المؤامرات، ولذلك أصبح التكاتف العربي ضرورياً.

وحول التدخل الإيراني في المنطقة، قال العاهل البحريني: في البحرين الحياة متطورة، وذلك لم يعجب جيراننا، فالانفتاح الموجود لدينا ليس موجوداً لدى البعض، وأقصد هنا إيران فهم فشلة، ونحن نواجه بحسم أي تدخلات من شأنها الإضرار بأمننا والأمن القومي العربي.. فالسياسة والتمدد الإيراني (التخريبي) أمر واضح والدفاع عن النفس حق مشروع.

وأوضح أن محاولات التدخل الخارجية والاضطرابات التي تشهدها المنطقة، لن يتم تجاوزها إلا بتكاتف العرب جميعاً والالتفاف حول مصر ودعهما.

وفيما يتعلق بالقمة العربية المقبلة بالرياض، رأى الملك حمد، أنه ستكون هناك فرصة لرسم استراتيجيات جديدة للعمل العربي المشترك بعيداً عن الاستراتيجيات القديمة المستهلكة، على حد تعبيره.

أخبار ذات صلة

الوليد بن طلال خارج قائمة أثرياء العالم لهذا السبب

الوليد بن طلال خارج قائمة أثرياء العالم لهذا السبب

رسميًا: &#34;الحشد الشعبي&#34; ضمن القوات العراقية

رسميًا: "الحشد الشعبي" ضمن القوات العراقية

مسؤول مغربي: الجزائر لا مصداقية لها للحديث عن حقوق الإنسان

مسؤول مغربي: الجزائر لا مصداقية لها للحديث عن حقوق الإنسان

ثلاثة جرحى في هجوم مسلح بمدينة أجدابيا الليبية

ثلاثة جرحى في هجوم مسلح بمدينة أجدابيا الليبية

بسبب &#34;صفقة القرن&#34;.. تأجيل القمة العربية المقررة بالسعودية

بسبب "صفقة القرن".. تأجيل القمة العربية المقررة بالسعودية

التحالف يُدمر آليات عسكرية لجماعة الحوثي في مطار تعز

التحالف يُدمر آليات عسكرية لجماعة الحوثي في مطار تعز

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لاعتبار الجمعة يوم تصعيد ميداني

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لاعتبار الجمعة يوم تصعيد ميداني

حلس يستقبل الفائزين في الانتخابات الداخلية للمحامين بحركة (فتح)

حلس يستقبل الفائزين في الانتخابات الداخلية للمحامين بحركة (فتح)

إتلاف 175 مركبة غير قانونية شرق الخليل

إتلاف 175 مركبة غير قانونية شرق الخليل

صيدم: اعتماد تخصصي العلوم الجنائية والعلاقات الدولية والدبلوماسية بجامعة الاستقلال

صيدم: اعتماد تخصصي العلوم الجنائية والعلاقات الدولية والدبلوماسية بجامعة الاستقلال

عربي

الوليد بن طلال خارج قائمة أثرياء العالم لهذا السبب

الوليد بن طلال خارج قائمة أثرياء العالم لهذا السبب

رسميًا: &#34;الحشد الشعبي&#34; ضمن القوات العراقية

رسميًا: "الحشد الشعبي" ضمن القوات العراقية

ملك البحرين: (الربيع العربي) مؤامرة على المنطقة.. وإيران دولة فاشلة

ملك البحرين: (الربيع العربي) مؤامرة على المنطقة.. وإيران دولة فاشلة

مسؤول مغربي: الجزائر لا مصداقية لها للحديث عن حقوق الإنسان

مسؤول مغربي: الجزائر لا مصداقية لها للحديث عن حقوق الإنسان

منوعات

صور: تيم حسن يحضن وفاء الكيلاني.. شاهدوا تعليقات &#34;الغيورين&#34;

صور: تيم حسن يحضن وفاء الكيلاني.. شاهدوا تعليقات "الغيورين"

فيديو: شاهد لحظة سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح

فيديو: شاهد لحظة سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح

صور جديدة للطفلة منه عرفة تظهرها كاملة الأنوثة

صور جديدة للطفلة منه عرفة تظهرها كاملة الأنوثة

صور: هل تزوجت علا رامي من جديد؟

صور: هل تزوجت علا رامي من جديد؟