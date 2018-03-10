ملك البحرين: (الربيع العربي) مؤامرة على المنطقة.. وإيران دولة فاشلة

رام الله - دنيا الوطن

وصف الملك البحرينى حمد بن عيسى آل خليفة، العلاقات بين القاهرة والمنامة بأنها (راسخة) وتضرب جذورها في عمق التاريخ.



ووفق ما نشرت صحيفة (الأهرام) التي أعدت الحوار مع ملك البحرين، فقد قال: إن قوة مصر مصدر قوة للعرب جميعاً، وإن أمن الخليج من أمن مصر واستقرارها، مُشددًا على ثقته في قدرة مصر على تطهير سيناء من الجماعات المسلحة.



وجدد حمد حديثه بأن (الربيع العربي) كان مؤامرة على المنطقة بدأت قبل أحداث عام 2011 بسنوات، وقال: ما سمي بالربيع العربي، كان مُخططاً تخريبياً لتقسيم وتفتيت الدول، وقد واجهنا هذا المخطط منذ 11 عاماً مضت، مضيفا:هناك تشابه كبير بين سير هذه الأحداث في مصر والبحرين، صحيح أن التوازن اختل بمصر لفترة، لكنها استعادت قوتها وريادتها بفضل الشعب الذي واجه المؤامرات، فمصر أصبحت في مقدمة دول مواجهة هذه المؤامرات، ولذلك أصبح التكاتف العربي ضرورياً.



وحول التدخل الإيراني في المنطقة، قال العاهل البحريني: في البحرين الحياة متطورة، وذلك لم يعجب جيراننا، فالانفتاح الموجود لدينا ليس موجوداً لدى البعض، وأقصد هنا إيران فهم فشلة، ونحن نواجه بحسم أي تدخلات من شأنها الإضرار بأمننا والأمن القومي العربي.. فالسياسة والتمدد الإيراني (التخريبي) أمر واضح والدفاع عن النفس حق مشروع.



وأوضح أن محاولات التدخل الخارجية والاضطرابات التي تشهدها المنطقة، لن يتم تجاوزها إلا بتكاتف العرب جميعاً والالتفاف حول مصر ودعهما.



وفيما يتعلق بالقمة العربية المقبلة بالرياض، رأى الملك حمد، أنه ستكون هناك فرصة لرسم استراتيجيات جديدة للعمل العربي المشترك بعيداً عن الاستراتيجيات القديمة المستهلكة، على حد تعبيره.