فيديو: أول نادٍ فلسطيني لتعليم تَسلّق الجبال

فيديو: أول نادٍ فلسطيني لتعليم تَسلّق الجبال
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
افتتح في مدينة رام الله بالضفة الغربية، أول نادٍ فلسطيني لتعليم رياضة تسلق الجبال للفلسطينيين، حيث لا يضع النادي أي شروط لتسجيل هواة هذه الرياضة.

ووفق تقرير لقناة (روسيا اليوم)، ففي صالة مغلقة مجهزة بجدران خاصة، يضع هواة التسلق خطواتهم الأولى على طريق احترافها كرياضة لها قواعد وأصول محددة.

ويقول التقرير: إن الفكرة بدأت مع متسلقين أمريكيين زاروا فلسطين، ووجدوا طبيعة جغرافية مناسبة لممارسة هذه الرياضة، ليقرروا بعد ذلك تأسيس أول نادٍ خاص بتدريب المتسلقين الفلسطينيين.

فيديو: تسلق الجبال في مدينة رام الله
 

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